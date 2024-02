José Cardozo analizó el estilo de juego de Cruz Azul este torneo

El Cruz Azul que dirige Martín Anselmi atraviesa un arranque de torneo muy prometedor. Tal es así que hasta un histórico como José Saturnino Cardozo reveló que está encantado con el estilo de juego que han mostrado en estas primeras jornadas del Clausura 2024.

Más allá de los resultados, la Máquina ha sido de las gratas sorpresas de la LIGA BBVA MX este semestre con un funcionamiento muy destacado y un estilo ofensivo con mucha posesión de balón.

El “Diablo Mayor” declaró en exclusiva con Azteca Deportes sus impresiones del conjunto celeste en este certamen.

“Lo veo muy dinámico, me encantan los equipos agresivos, que proponen, que siempre quieren ganar y proponer su estilo de juego, que presionan en todos los sectores del campo, eso para mí es futbol”, dijo.

El histórico remarcó la importancia de tener una indentidad

Cardozo señaló que un club grande como Cruz Azul debe priorizar tener una identidad muy definida y no sólo buscar los triunfos sin importar las formas.

Además el ex futbolista paraguayo recordó que habían pasado varios años con la Máquina fuera de los primeros planos del futbol mexicano debido a la falta de esta identidad.

“Han pasado muchos torneos de Cruz Azul con un equipo sin dinámica, sin ganas, sin un estilo de juego marcado, no se veía nada, entonces iba a sufrir, no vas a ganar”, declaró.

LE GUARDA CARIÑO A LA MÁQUINA

José Saturnino Cardozo recordó lo bien que la pasó en su breve etapa con la Máquina cuando los reforzó para la Copa Libertadores del 2001.

“Cuando yo llegué, me acoplé muy rápido al equipo, parecía que llevaba mucho tiempo jugando con ellos, es increíble cómo pasó ese momento, hice goles y me adapté al grupo, al vestuario, con el técnico, con la directiva, con la afición, fue increíble hacer ese click”, relató.

El ex delantero paraguayo señaló que en su momento la Máquina le ofreció una mejora del 20 al 30 por ciento de su salario que tenía en los Diablos Rojos, pero que su lealtad con el conjunto escarlata le hizo quedarse.

“Ese compromiso se ve poco hoy en día, porque te puedo asegurar que cuando hubo una oferta del América me pagaban más dinero o cuando Cruz Azul me quiso llevar me pagaba más dinero que el Toluca”, comentó.

