Aseguran que José Juan Macías regresará al 100 de su lesión

Desafortunadamente, José Juan Macías no podrá regresar este torneo. El delantero de las Chivas apenas se recuperaba de una lesión en la rodilla, cuando, en el entrenamiento del jueves, volvió a lastimarse, pues después de los estudios se reveló que tiene una rotura total de ligamento cruzado anterior.

Con esto, se confirmó a baja del atacante del Rebaño Sagrado durante los próximos ocho o nueve meses, lo que significa que está casi fuera de las canchas por lo que resta del año. Tras el diagnóstico el futbolista pasará más de 12 meses fuera del terreno de juego, pues el problema anterior lo presentó previo al inicio del Apertura 2022.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: DT de Santiago Giménez llena de elogios al futbolista mexicano

Doctor de Chivas confirma que JJ Macías regresará más fuerte que nunca

Horas después de anunciar la baja de Macías, el doctor del Rebaño Sagrado, Jaime Figueroa aclaró el tema del atacante.

“No hay por qué no regrese al máximo nivel, hoy en día tenemos los medios y la tecnología para regresar a los jugadores a la cancha de juego, estamos con confianza al igual que el jugador, no veo por qué no regrese al 100 por ciento”, dijo Figueroa.

Y agregó: “Creo que es un proceso que va a llevar, lo vamos a acompañar. Dentro de ocho o nueve meses podemos estar hablando de que está jugando un partido profesional o le falta. José Juan va a estar jugando a su máxima capacidad pronto, podemos estar tranquilos de que va a estar bien y está en buenas manos”.

Te puede interesar: Chivas pierde a delantero durante el resto de 2023

¿Quién podría suplir la ausencia de JJ Macías en Chivas?

Aunque ya es un semestre sin Macías, y Chivas no encontró un suplente como tal, Veljko Paunivoc tiene opciones como Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros para suplir la baja del jugador; por mientras, los goles han estado a cargo del refuerzo bomba de la Liga MX, Víctor Guzmán, quien ya suma cuatro tantos, tres en los últimos dos partidos.