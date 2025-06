José Luis Higuera y las distintas polémicas que ha protagonizado

En el futbol mexicano las gestiones directivas no siempre son las mejores y hay personajes que se vuelven non gratos. En muchas oportunidades, los escándalos tienen nombre y apellido. Ejemplos hay muchos, basta recordar a José Luis Higuera, un personaje con la credibilidad por los suelos, que hace algunas semanas aseguró que el ascenso regresaría cuando nunca se ha ido, simplemente la mayoría de clubes de la Liga BBVA Expansión MX, no cuentan con la certificación para jugar en Primera División.

Engaños, mentiras o verdades a medias, algo que no es nuevo con el principal responsable de que los ‘Chivahermanos’ sigan extrañando a Matías Almeyda.

Acusan a José Luis Higuera de quedarse con premios en Chivas

Diversos personajes del gremio han hecho pública su manera de conducirse, desde canteranos con los que coincidió cuando era director general de Chivas, como Luis Márquez, quien lo describió como todo un acosador por haber tenido la desfachatez de meterse a su celular a borrar contactos o Michel Vázquez, quien cuestionó el reparto desigual de primas económicas y hasta insinuó que Higuera se beneficiaba por ello.

“Yo siento y te lo digo honestamente, que hasta él se metió dinero de ahí, ¿por qué? Porque no eran 10 pesos y créemeque él quedaba mejor ayudando a que se hiciera el bien”, indicó el exfutbolista del Guadalajara en entrevista para la página de nombre Historia Chivas.

También veteranos de la talla de Rodolfo Pizarro, a quien Higuera pretendió humillar en redes sociales y terminó siendo exhibido como el personaje “más odiado del futbol mexicano”.

Incluso en 2022, el dueño del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara se resistió a saludarlo y le pidió que nunca más se le volvieraa acercar.

Comportamientos que ya le valieron una multa económica de la Federación Mexicana de Futbol, particularmente en octubre del año pasado, por expresarse de manera irrespetuosa de los jugadores en una entrevista, razón por la que también está advertido que, en caso de reincidir, las sanciones serán más severas.