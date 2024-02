“Cuando sean hombres": El duro mensaje con el que Mourinho dejó a la Roma

Hacia finales de enero José Mourinho dejó de ser el entrenador de la Roma, ello a pesar de que la mayoría de la afición respaldaba su labor al frente de la escuadra capitalina. Para el legendario técnico portugués no es común irse por la puerta de atrás y la falta de resultados tiende a frustrarlo, por lo que no debe sorprender que haya dejado un mensaje para sus jugadores antes de marcharse. Según reportes, ‘The Special One’ no quedó satisfecho con sus pupilos.

Se cree que muchos en la plantilla ya no estaban conformes con la labor del estratega luso y que habría perdido la confianza de sus jugadores. Ahora la Roma está bajo el control de Daniele de Rossi, un histórico de la institución y del futbol italiano en general. Actualmente se ubican a un solo punto de la zona que les daría el pase a la próxima Champions League, tiene 38 unidades, aunque un partido más que el Atalanta, cuarto de la clasificación.

A pesar de meter a sus hombres a dos finales europeas, ganado la Conference League sobre el Feyenoord en 2022 y perdiendo la Europa League ante el Sevilla el año pasado, los dirigentes optaron por darle las gracias al que alguna vez fuese el técnico del Real Madrid. Cabe recordar que después de la caída ante los andaluces Mourinho encaró al árbitro, pues consideró que su labor le había costado la copa.

El mensaje de Mourinho a los jugadores de la Roma

Según la información que surge desde Italia, los jugadores de la Roma le habían obsequiado un anillo a José Mourinho después de coronarse en la Conference League. Cuando se anunció su salida como entrenador del club, el técnico dejó el regalo en el locker del capitán Lorenzo Pellegrini con un mensaje contundente: “Cuando sean hombres me lo devuelven”. Parece ser que el estratega no quedó conforme con sus muchachos y quizá percibe que dejaron de esforzarse a propósito.

