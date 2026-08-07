José Paradela recreó el gol histórico de Messi al Real Madrid en el Bernabéu

Cruz Azul le ganó a Philadelphia Union en el comienzo del calendario de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, además del resultado, una jugada despertó comparaciones entre los aficionados. La acción del gol de José Paradela recordó a Lionel Messi en una de sus anotaciones más famosas con el Barcelona ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Mientras que Cruz Azul posteó una foto icónica tras superar la maldición de Rocky, Paradela marcó el gol del triunfo tras el pase de Omar Campos. La secuencia tuvo varios elementos similares al gol que Messi marcó ante el Real Madrid en 2017, con una sutil diferencia en la definición.

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José Paradela y la jugada que recordó a Lionel Messi

El tanto de Cruz Azul llegó apenas al minuto 3. Omar Campos rompió líneas con una pared y avanzó por el costado izquierdo antes de enviar un pase hacia atrás. Paradela apareció libre en la frontal del área y conectó de primera para vencer al portero del Philadelphia Union.

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La acción recordó el histórico gol de Lionel Messi contra el Real Madrid el 23 de abril de 2017. En aquella jugada, Sergi Roberto condujo el contragolpe, Jordi Alba asistió desde la izquierda y Messi llegó desde atrás para rematar de primera y sentenciar el 3-2 en tiempo de compensación. Terminó mostrando la playera con su nombre directo a la afición madridista.

La diferencia entre el gol de Paradela y el de Messi

Las similitudes aparecen en la construcción de la jugada. En ambos casos, el ataque nació por la banda izquierda, terminó con un pase retrasado y el rematador apareció desde la medialuna para definir de primera intención.

Así fue la anotación de José Paradela para abrir el marcador en Filadelfia. 💙🚂 pic.twitter.com/IAYgjlR4yT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 7, 2026

La diferencia estuvo en el lugar del disparo. Messi apuntó su remate hacia el primer poste del portero en el Santiago Bernabéu. Paradela, en cambio, cruzó el balón al segundo poste del guardameta del Philadelphia Union, cambiando el destino final de la pelota, pero manteniendo una ejecución muy parecida.

Cruz Azul sumó tres puntos en su debut

Ese gol fue suficiente para que Cruz Azul ganara. El conjunto dirigido por Joel Huiqui resistió la reacción del Philadelphia Union durante 87 minutos. Paradela simuló ser su compatriota Messi y La Máquina se quedó con la victoria.