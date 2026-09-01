José Ruiz, entrenador: “Entrenar en ayunas puede ser malo si se hace así”

Así como especialistas dan ciertos consejos para la longevidad, también existen distintas recomendaciones relacionadas con el ejercicio y la alimentación. Una de las prácticas que genera dudas es entrenar en ayunas, una tendencia que ha ganado popularidad entre personas. El entrenador José Ruiz habla sobre esta popular práctica.

Mientras otros especialistas hacen énfasis en la caminata, este entrenador habla sobre el entrenamiento en ayunas. José Ruiz, personal trainer y creador de Malagaentrena, explicó que esta práctica no funciona de la misma manera para todas las personas y que su conveniencia depende del tipo de actividad, la intensidad y el contexto de cada individuo.

Entrenar en ayunas: mitos y verdades

Entrenar sin haber ingerido alimentos previamente no garantiza una mayor pérdida de grasa. Ruiz cuestionó precisamente esa idea y explicó que hacerlo en ayunas no tiene un efecto mágico sobre el organismo. Para algunas personas puede ser una alternativa válida, pero eso no significa que sea necesaria para conseguir resultados.

TE PUEDE INTERESAR:



Ruiz señaló que una sesión de baja intensidad puede realizarse en estas condiciones si la persona se siente bien. Caminar, realizar ejercicios de movilidad o hacer cardio ligero son algunos ejemplos que sí ve con buenos ojos hacer en ayunas.

La situación cambia cuando aumenta la exigencia. En sesiones de fuerza, ejercicios de alta intensidad o entrenamientos demandantes, algunas personas pueden experimentar una disminución en su rendimiento al no haber comido previamente. Esto puede traducirse en menor energía y una sesión menos efectiva.

Ruiz explicó que entrenar sin combustible puede provocar que algunas personas levanten menos peso, tengan un peor desempeño y acumulen más fatiga. Considera importante evitar generalizaciones y observar cómo responde el organismo.

Las mejores frases y teorías de José Ruiz, entrenador personal

José Ruiz también destacó que quienes quieran probar el entrenamiento en ayunas deberían hacerlo de manera progresiva. Pasar directamente de entrenar después de comer a hacerlo sin ingerir alimentos puede generar una adaptación complicada.

“Entrenar en ayunas no es mágico. No significa que vayas a perder grasa automáticamente”, explicó el entrenador. Su recomendación parte de una idea sencilla: la estrategia debe adaptarse a cada persona y al entrenamiento que realizará.

Para Ruiz, la clave está en identificar qué permite mantener un buen rendimiento sin generar una fatiga innecesaria. El entrenamiento en ayunas puede funcionar en determinados escenarios, pero no debe entenderse como una fórmula mágica.

