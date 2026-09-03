José Ruiz, entrenador: “Para mantenerse saludable, no hace falta vivir entrenando”

José Ruiz, entrenador personal reconocido por sus consejos, esta vez habló acerca de cuánto hay que entrenar para mantenerse saludable y cerró varios mitos. El especialista destacó la importancia de mantenerse activo y puso el foco en el entrenamiento de fuerza como una herramienta para conservar la masa muscular, la autonomía y la funcionalidad.

Mientras otros especialistas establecen un tiempo mínimo de entrenamiento por semana, Ruiz plantea una mirada diferente sobre la actividad física. Para el entrenador, no es necesario pasar muchas horas haciendo ejercicio para cuidar la salud. En cambio, considera fundamental combinar el trabajo de fuerza con actividad cardiovascular moderada.

El ejercicio sirve para verse mejor, pero no es lo único

José Ruiz explicó que el ejercicio debe entenderse como una herramienta relacionada con la salud y no únicamente con la apariencia física. Según el entrenador, el entrenamiento de fuerza adquiere mayor importancia con el paso de los años porque contribuye a conservar la masa muscular y mantener la autonomía.

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El especialista también señaló que no existe una edad límite para comenzar a entrenar. Personas de 40, 50, 60 años o más pueden iniciar una rutina adaptada a sus características y mejorar su calidad de vida. Para Ruiz, cada persona necesita encontrar una forma adecuada de ejercitarse según su situación.

En ese sentido, el entrenador considera que el músculo es un elemento importante para la salud y que el entrenamiento de fuerza debe ocupar un lugar dentro de los hábitos relacionados con la longevidad. A esto suma otros factores como evitar el sedentarismo, descansar correctamente y mantener una alimentación adecuada.

La conclusión de José Ruiz: "Hay que dejar de estar parado"

Ruiz también se refirió a quienes comienzan a entrenar y optan por realizar rutinas demasiado exigentes o sin supervisión. Para una persona promedio, considera que una buena referencia puede ser realizar entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana, acompañado de actividad cardiovascular moderada y movimiento diario.

Su conclusión apunta a evitar los extremos. Según explicó en diálogo con Mundo Deportivo, el objetivo es incorporar actividad física de manera constante y evitar permanecer completamente inactivo durante el día.

“Para mantenerse saludable, no hace falta vivir entrenando. Hace falta dejar de vivir completamente parado”, explica, como idea concreta. José Ruiz pone así el énfasis en mantener una vida activa y en evitar el sedentarismo.

