Cardozo recuerda que cuando llegó a Toluca le tuvieron paciencia

Aunque José Saturnino Cardozo es uno de los mejores futbolistas en los 107 años de historia del Deportivo Toluca, el exdelantero paraguayo recuerda que en su momento se lesionó y le tuvieron paciencia, algo que ya no hay en el futbol mexicano.

El también conocido como ‘Diablo Mayor’ habló en exclusiva con Azteca Deportes sobre lo que significa a nivel personal ser parte del club escarlata en esta fecha tan importante en el que celebran su aniversario.

“Es un día especial para todos nosotros del Toluca, quiero felicitar al club, a mis compañeros, a la afición, a Don Valetín Díez, a la directiva, 107 años de una rica historia, estoy muy orgulloso de poder haber pertenecido a una gran institución”, comentó el guaraní.

Cardozo llegó a los Diablos Rojos en 1994 sin tantos reflectores procedente del Olimpia de Paraguay, sumado a que nunca estuvo tan convencido de arribar al balompié azteca.

“Cuando llegué al Toluca, en ese momento yo no quería venir a México, así que cuando llego y me aguantaron por la lesión que tenía, jugué unos partidos y después me operaron, estuve mucho tiempo fuera y la verdad es para felicitar a la directiva por haberme aguantado, paciencia es lo que menos hay en el futbol”, reflexionó.

El emblemático exfutbolista aceptó que era el destino que después de ese primer año complicado, después explotaría y se terminaría convirtiendo en el máximo anotador en la historia de los Diablos Rojos con 249 goles.

“Pude regresar al Olimpia de Paraguay y también un representante me quería llevar a España, mi futuro era incierto, pero podría haber estado en cualquier otro equipo que no fuera el Toluca”, indicó.

El compromiso de Cardozo con Toluca

Sin embargo, la directiva escarlata de ese entonces apostó por él, incluso le renovó contrato tras haber estado parado después de que se presentó la lesión en una extensión de ligamento cruzado y también en el tobillo.

Por lo mismo ‘Pepe’ Cardozo sintió un gran compromiso y responsabilidad de entregarse en cada partido que disputó con los ‘choriceros’, con quienes conquistó cuatro títulos de Primera División.

Además señaló que difícilmente un futbolista de estos tiempos se hubiera quedado tanto tiempo en el mismo club, tras el espectacular momento que lo tenían como el mejor jugador de toda la liga.

“También hoy en día en el futbol pasa poco, el jugador de ahora tiene una oferta o una oportunidad y se va. Acá nada de que el club me aguantó, nada, vámonos, sobre todo por el entorno, la gente que los representa, a veces no los asesoran bien”, concluyó.

