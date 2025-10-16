deportes
Joselyn Corre 10 KM Embarazada: Ejemplo de Fuerza y Determinación

Joselyn desafía los límites y demuestra que la fuerza interior no tiene barreras. En este video, la vemos completar una carrera de 10 kilómetros estando embarazada, inspirando a miles con su determinación, disciplina y amor por el deporte.

Joselyn desafía los límites y demuestra que la fuerza interior no tiene barreras. En este video, la vemos completar una carrera de 10 kilómetros estando embarazada, inspirando a miles con su determinación, disciplina y amor por el deporte. Una historia que rompe estereotipos y celebra el poder femenino.

