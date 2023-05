Barcelona prepara la bomba de mercado para la siguiente temporada

Joshua Kimmich ha sido uno de los grandes estandartes Bayern Múnich en las últimas temporadas; ocho temporadas lleva con el conjunto bávaro, donde ha cosechado títulos en la Bundesliga como en la Champions League, uno de los futbolistas con mayor polifuncionalidad de la plantilla, el mediocentro del conjunto germano ha sabido evolucionar su juego dentro de la colectividad de su club para siempre rendir a su mejor nivel.

En el equipo Culé comienzan a preparar los refuerzos para la siguiente campaña, de los festejos del fin de semana tras la victoria sobre el Espanyol, a comenzar la planeación para encarar los fichajes. Lionel Messi es una posibilidad muy grande para el club, pero la dirección deportiva quiere dar un golpe más de mercado que pueda ayudar al equipo a lograr los objetivos en la Champions League.

Joshua Kimmich será una de las bombas de mercado

El capitán de la selección alemana estaría valorando seriamente abandonar la entidad bávara tras no estar de acuerdo con algunas de las decisiones que se han venido tomando en la institución... entre las que destacan la destitución del técnico Julian Naggeslmann a mediados de la temporada. El proyecto del Barcelona que encabeza Xavi Hernández sería una de las opciones que Joshua Kimmich estaría evaluando para continuar con su carrera profesional. Tiene una relación muy buena con Robert Lewandowski y emigrar a una liga distinta en busca de nuevos retos es algo que el alemán estaría contemplando en su decisión.

“Hablé con Pep y me dijo: ‘Tengo un jugador que, literalmente, puede jugar en cualquier posición’. Le pregunté quién era, Pep me nombró un chico llamado ‘Kimmich’ del que jamás había oído antes. Desde ese día sigo tu carrera”, explicó Xavi en declaraciones al diario alemán ‘SportBild’.

“Desde que te vi jugar supe que podrías ser un gran jugador y ahora lo eres. Realmente puedes jugar en cualquier posición. Serías un jugador perfecto para el Barcelona, como lo hubiera sido Lahm, pero el Bayern está al mismo nivel, puedes alcanzar muchas cosas aquí", aseguró Xavi Hernández sobre la posible llegada de Joshua Kimmich al Barça.

El valor de mercado de Joshua Kimmich está tasado en 80 millones de euros (de acuerdo con estimaciones de transfermarkt) una cifra que, a priori, es inalcanzable para el Barcelona, sin embargo, el conjunto germano no pediría una cifra tan alta, considerando que la prioridad es darle salida a un elemento que no estaría del todo feliz en el Bayern Múnich. El centrocampista alemán encaja perfectamente en el perfil de pivote que busca el cuerpo técnico culé. En este sentido, una de las claves de la operación es que en Can Barça consideran que podrían sacarlo por un precio menor a lo que pide la Real Sociedad por Zubimendi.