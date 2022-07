Jozy Altidore destaca el nivel y pasión de los juegos en la Liga MX

Siguen llegando los bombazos al fútbol mexicano, tal es el caso del delantero estadounidense Jozy Altidore, quién fue anunciado hace algunos días con la Franja del Puebla. Desde que pisó suelo azteca, el norteamericano ha dejado claro que siempre tuvo en su mente jugar en la Liga BBVA MX.

Altidore llegará a cubrir el lugar que dejó Aristeguieta, recordando que sufrió de una fuerte lesión que lo dejó fuera de acción, por ello se espera que pronto siga dando de qué hablar en la cancha de juego.

Te recomendamos: América buscaría a atacante español para cerrar el mercado de fichajes

Carlos Acevedo se compromete con la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Las palabras de Jozy Altidore sobre la Liga BBVA MX

“Fue un momento donde ellos me necesitan, yo quería jugar y siempre he tenido un ojo en la Liga MX. He jugado muchos partidos aquí, en CONCACAF, eliminatoria y yo me sentí muy cómodo; pienso que es buen momento para llegar aquí", comentó en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Apenas lleva unos días en Puebla y el atacante ya se siente como en casa, con muchas ganas de hacer explotar el Estadio Cuauhtémoc.

“Desde el vestuario, desde la afición en las redes, la gente en la calle, muy felices, muy simpáticos y es un verdadero placer estar aquí y jugar para un club con mucha historia. Tengo muchas ganas de jugar mi primer partido en casa y escuchar ese grito de gol”, comentó.

No es un secreto que Jozy Altidore ha sido en diversas ocasiones un dolor de cabeza para la Selección Mexicana, sin embargo, el sentimiento es recíproco y el combinado azteca no le ha dejado buenos recuerdos.

“Es fútbol y ellos también nos dan muchos momentos malos a nosotros. La Selección Mexicana es así, pero la afición aquí es muy grande y eso muy lindo”.

Te recomendamos: Jozy Altidore: “Liga BBVA MX todavía es un poco más fuerte que MLS”

Por último, sobre el nivel de la Liga BBVA MX, que lo ayudó a convencerse de venir a jugar en el balompié azteca, el atacante aseguró que el futbol mexicano está por encima de la MLS.

“La Liga MX está más fuerte, desde el jugador 1 al 22 las plantillas son más fuertes (en comparación con la MLS). El futbol en México es el #1, es el primer deporte, entonces jugadores todavía quieren sentir eso; sentirse vivos”, sentenció.