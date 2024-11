¿Protegidos? El mensaje de Juan Carlos Osorio al arbitraje y al América

El estratega colombiano Juan Carlos Osorio, estaba inconforme tras el Xolos vs América y, aunque no hizo un señalamiento directo, sí sugirió que ve al conjunto de Coapa como un equipo abrazado por quienes toman decisiones en la Liga BBVA MX.

“Creo que todos vimos el mismo juego, ustedes vieron lo mismo que yo que yo vi y cada uno toma sus propias decisiones. En la medida que dejen competir a los jugadores dentro del campo la intensidad del juego va a mejorar. Por el contrario, siempre van a haber protegidos y siempre van a ver decisiones sesgadas”, analizó.

La patada sobre Fidalgo que provocó la expulsión de Nico Díaz

La crítica de Osorio hacía referencia directa a la expulsión de Nico Díaz, quien pateó a Álvaro Fidalgo y, tras una revisión en el VAR, se hizo acreedor a la tarjeta roja. El entrenador sudamericano, aún así, admitió que su adversario fue superior dentro del terreno de juego.

“Perdimos contra un rival que nos superó desde el minuto 1 al 90. Una disculpa, no pudimos, en el juego once contra once fueron superiores a nosotros. Ante América, competimos muy bien ¿cómo está el vestidor?, estamos tristes y yo estoy orgulloso de mis jugadores, de la manera en cómo competimos, nos ganaron, no hay nada más que decir”, finalizó.

¿Contra quién jugará Xolos en el play-in del Apertura 2024?

Los Xolos llegaron al partido de Play In contra el América con la ventaja que significa jugar en casa; sin embargo, no fueron capaces de capitalizarla y las Águilas terminaron por obtener el boleto a la liguilla para enfrentar al Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2024.

El próximo domingo, los Xolos recibirán al Atlas en lo que será su última oportunidad para ingresar a la liguilla y, si es el caso, medirse al Cruz Azul en los cuartos de final.

