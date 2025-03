Juan Carlos Osorio se disculpa con la afición de los Xolos tras la remontada histórica del Atlas en la Liga Mx

Los Xolos de Tijuana dejaron ir una ventaja de 3 goles en la jornada 11 del Clausura 2025 frente al Atlas, el conjunto fronterizo terminó perdiendo en casa 3-4 en una de las remontadas históricas de la Liga Mx, en tan solo 30 minutos los rojinegros marcaron 4 goles para llevarse la victoria.

“Ofrecerle mis genuinas disculpas a nuestra gente, no se merecían ese resultado. Fui muy atrevido en los cambios que hice. Me cuestionaré si los cambios al minuto 60 son justificables y si lo ameritan“, señaló el técnico colombiano en conferencia de prensa.

Las rotaciones del profe Osorio

Al minuto 58 con el marcador 3-0 a favor Osorio realizó 3 cambios, metiendo a 3 jugadores que aportaron a la regla de menores; Gilberto Mora (16 años), Ramiro Árciga (20 años) y Aldieri Valenzuela (22 años), al 71 ya con el marcador 3-1 realizó dos sustituciones más y 8 minutos más tarde se quedó con uno menos en el campo tras la expulsión de Unai Bilbao.

“Creo que me apresuré en los cambios y creo que no acerté en los nombres. Me equivoqué queriendo darle oportunidad a todos y que se sientan parte del proceso.

Confié mucho en mis jugadores jóvenes y creo que me equivoqué en depositarles tanta presión“, añadió el técnico de los Xolos.

Tijuana en el fondo de la tabla

Después de 11 fechas los Xolos son últimos de la General con 7 puntos, dos triunfos, un empate y ocho derrotas en lo que marcha del torneo, además el equipo de Osorio tendrá dos duras visitas cuando viajen a Pachuca para enfrentar a los Tuzos en la jornada 12 y al Monterrey en la 13, lo que podrían ser los últimos partidos del estratega colombiano en el banquillo de Tijuana.

