El extraño trabajo de Juan Escobar tras abandonar las canchas

El ex jugador del Toluca, Juan Escobar, fue diagnosticado a mediados de junio con un problema en el corazón que provocó que los diablos rescindieran su contrato en medida de préstamo debido a que tenía que estar mínimo 3 meses fueras de las canchas. Después de un tiempo, los exámenes fueron hechos otra vez para corroborar la mejoría del futbolista, sin embargo, no hubo suerte. Todo esto llevó a una serie de eventos que lo hicieron regresar al Cruz Azul, donde fue dado de baja por todo el torneo Apertura 2024 y no disputará ni un minuto por más que se recupere.

El defensa paraguayo de 29 años se consagró con el equipo cementero ganando así 1 título de Liga MX; 1 Leagues Cup; 1 Campeón de Campeones y 1 Supercopa de la Liga MX.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Juan Escobar?

Recientemente, a través de redes sociales, se ha viralizado que el jugador realiza videos en vivo mediante la plataforma TikTok donde lee las cartas del tarot junto con sus seguidores aprovechando las donaciones que hay dentro. Esto podría deberse debido al basto tiempo de recuperación que tiene por delante y cómo debe de encontrar nuevas maneras de pasar su tiempo.

