Juan Escobar le manda mensaje a la afición de Cruz Azul

En los últimos días, Juan Escobar ha sido tendencia en redes sociales por una posible salida de Cruz Azul tras una discusión con Martín Anselmi. Este viernes 12 de enero del 2024, el entrenador habló en conferencia de prensa en el que detalló la problemática que hubo con el jugador y la decisión de que no continúe en el equipo.

En un principio, explicó que hubo una inconformidad por parte de Juan Escobar en el segundo juego amistoso que tuvo el equipo de pretemporada.

“Iniciando el segundo encuentro del segundo amistoso, Juan pidió cambio y nosotros creímos que se había lesionado, pero manifestó su inconformidad por iniciar con el segundo equipo, es normal, todos quieren jugar”.

Técnico de Cruz Azul habla sobre la salida de Juan Escobar

El entrenador agregó que tuvieron una plática en el que el defensor se disculpó pero al pasar el tiempo Juan le comunicó a Anselmi que quería buscar un nuevo reto en su carrera por lo que pidió salir del equipo.

“El jugador lo entendió y se disculpó, a partir de ahí la situación era normal y luego hablando con el jugador, que me parece noble de su parte, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera y le dije, piénsalo, habla con tu familia, pero debo respetarlo, porque no soy dueño de la vida de nadie”.

El mensaje de Juan Escobar a la afición celeste

El defensor se hizo presente en las instalaciones de la Noria y en el momento de su salida, comentó que ya habrá momento en el que él hable. Además, aprovechó para mandarle un mensaje a toda la afición del equipo en las historias de sus redes sociales en las que subió una foto con el uniforme de la Máquina y con la siguiente frase: “Desde el día 1. Agradecido con la afición”. Agregando un emoji de una máquina y dos círculos azules.

Juan Escobar vía IG. 🇵🇾 🚂 pic.twitter.com/hcm732u2BX — SOMOS CELESTES (@SomosCelestesMx) January 12, 2024

