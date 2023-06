Cruz Azul perdería otro defensa para el arranque del Apertura 2023

No hay buenas noticias en Cruz Azul. A la Máquina se le cayó el fichaje de dos futbolistas: Eduardo Aguirre y Matheus Doria no formarán parte del conjunto celeste para el Apertura 2023, luego de que aseguraran que no pasaron los exámenes médicos.

Horas más tarde, ambos jugadores fueron cuestionados en el Aeropuerto, onde confirmaron que no existe lesión, y que se encuentran al 100, pero que regresaran a Torreón para seguir vistiendo la playera de Santos Laguna, incluso mandaron mensaje a los de la Noria, de que están listos para enfrentaron en la Liga BBVA MX.

Juan Escobar se podría perdere el arranque del Apertura 2023

En el duelo de preparación que jugó Cruz Azul ante Pumas, en la Cantera, el defensor Juan Escobar salió lesionado, Azteca Deportes pudo saber que no fue algo tan grave, pero si podría perderse entre 10 y 15 días, lo que lo dejaría fuera para la Jornada 1 del Apertura 2023, cuando se enfrenten al Atlas, en el Estadio Jalisco.

Las altas y bajas de Cruz Azul para el Apertura 2023

Aunque ya se quedaron sin dos futbolistas, la Máquina ha estado muy activa en el mercado de fichajes de este verano. El primero el arribar a La Noria fue Carlos Salcedo, viejo conocido de Ricardo Ferretti, cuando estuvieron juntos en Tigres.

Además de un par de colombianos: Kevin Castaño y Diber Cambindo, el segundo por momento se dudo de su llegada, pero afortunadamente para la afición de los celestes, este jueves 15 de junio llegó a la Ciudad de México, para presentar exámenes médicos.

Asimismo, el brasileño Moisés Vieria ya estaría listo para ser nuevo jugador de Cruz Azul. Esta semana reportó en La Noria y será cuestión de horas para que lo hagan oficial.

Entre las bajas más importantes se encuentra la de Jesús Corona. El portero que estuvo 14 años en la Máquina no renovó, y buscará nuevas aventuras dentro del futbol mexicano, o incluso podróa pensar en el retiro luego de su exitosa carrera.

Junto al veterano arquero: Micheal Estrada, Gonzalo Carneiro, el ‘Shaggy’ Martínez, Ramiro Funes Mori y el ‘Cata’ Domínguez salieron de la institución.