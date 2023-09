Juan Ignacio Dinenno aceptaría jugar con la Selección Mexicana

Juan Ignacio Dinenno llegará a los cinco años en México para enero del 2025. El futbolista argentino aprueba la llegada de los naturalizados al combinado nacional. Además, comenta que estaría dispuesto a jugar para la Selección Azteca debido al cariño que le tiene al país.

“Yo no quiero entrar en polémica, cada uno está tras su opinión, la mía es que aquel que pueda representar a la Selección, ya sea de su país natal o en este caso, desde un país que se pueda naturalizar, es porque lleva un proceso. En esos cinco años uno tiene lazos con este país. Si técnicamente se puede, técnicamente está bien. En mi caso personal yo estoy muy contento con el país, tengo un hijo mexicano, encontré acá una estabilidad en Pumas por haber vivido muchos años, luego de ser un nómada, de estar en Argentina como en otros países, ahora México para nosotros se convirtió en un hogar, es en mi experiencia personal y le tengo muchísimo el cariño al país”, dijo Dinenno en entrevista exclusiva paraAzteca Deportes.

Dinenno está a gusto en México

El argentino se ha convertido en el referente del ataque de los Pumas desde su llegada en 2020. Durante su estancia con los del Pedregal ya llegó a una final de Liga BBVA MX y a una de Concachampions.

“Estoy a nada de cumplir cuatro años completos desde mi llegada, la verdad que ha sido un desafío, venía acostumbrado a ser alguien que no duraba más de un año en los clubes, la dinámica de salir prestado mucho tiempo y me encontré una estabilidad en Pumas, para mí fue algo nuevo, a partir de mis 25 años encontré otra forma de vivir el fútbol dentro de una institución, un camino largo con muchas emociones, este club significa muchísimo para mí, por ahí no encuentro bien las palabras”, mencionó el delantero de Pumas.

