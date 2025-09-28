Fracasó en Europa, hoy es goleador en la Liga Expansión BBVA MX

Todos los buenos aficionados que pudieron ver al Pachuca de Miguel Calero recuerdan con gran cariño al arquero colombiano. Y ahora que su hijo está haciendo un torneo de récord, varios se alegraron de saber que el legado del cóndor continúa. He aquí la historia de Juan José Calero y su temporada goleadora con los Venados de Mérida, equipo de la Liga de Expansión.

¿Quién es Juan José Calero, estrella de la Liga de Expansión?

Juan José Calero es un futbolista de 26 años que está concretando un torneo de excelencia en la Liga de Expansión BBVA MX. Por ello es noticia que el hijo del mítico Miguel Calero, esté dando presentaciones tan excelsas. Y es que tiene una trayectoria profesional bastante basta, pues ya pasó por la formación en Pachuca, fichó por León, jugó en los Mineros de Zacatecas, ya concretó dos experiencias en Portugal y también cuenta con una ida al balompié costarricense.

Lamentablemente, en ningún sitio se ha consolidado como un referente, hasta que llegó el nuevo torneo en la segunda división de México. El joven nacido en Ginebra, Colombia, fichó desde los Mineros de Zacatecas y parece que este puede ser el mejor torneo de su vida.

¿Cuáles son las cifras de Juan José Calero con Venados de Mérida?

Tras 9 encuentros completados en este semestre, el ariete mexico-colombiano acumula 13 goles, lo que se reconoce como una cifra más que destacada. Y esto se puede comprobar indicando que su máximo perseguidor de la tabla de goleo está detrás de él ocho anotaciones. En ese sentido, incluso ya empató el récord institucional de más tantos anotados por un delantero en una misma temporada. Y aún faltan seis fechas por disputarse en este cierre de 2025.

¿Cómo le fue a Juan José Calero en su experiencia europea?

La realidad es que su paso por el balompié europeo fue sin pena ni gloria, pues allí acumuló muy pocos minutos y solamente hizo un gol. Estuvo en Portugal alrededor de año y medio (entre 2021 y 2022) con Gil Vicente y CD Nacional, sin embargo sumó 17 partidos, jugando 455 minutos. De allí volvió a Mineros para concretar también su paso por el futbol de Costa Rica.