ÚLTIMO MOMENTO: Federación Mexicana de Futbol presenta cambios en la Comisión de Árbitros

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol anunció reformas en la Comisión de Árbitros, con el objetivo de aportar a la justicia deportiva dentro del futbol mexicano. Entre otras cosas, lo más destacado es la llegada de un nuevo director general: se trata de Juan Manuel Herrero, quien, anteriormente, fue presidente deportivo de Chivas.

La Federación Mexicana de Futbol apunta que los cambios surgen a partir de un análisis detallado, donde se detectaron problemas con la Comisión de Árbitros. Además, se detallaron los objetivos que se buscan con la llegada de Juan Manuel Herro a la dirigencia.

Juan Manuel Herro, nuevo director general de la Comisión de Árbitros

Junto con Juan Manuel Herro, a la Comisión de Árbitros se integra un Comité de Evaluación Arbitral, mismo que estará integrado por ex árbitro, ex futbolista y un ex director técnico, quienes evaluarán el desempeño de los silbantes en la cancha a lo largo de cada jornada del futbol mexicano.

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol presentó esta tarde, en las instalaciones de la Casa del Futbol y ante la comunidad de árbitros y árbitras mexicanas, las nuevas reformas a la Comisión de Árbitros, que sumarán a la transparencia, credibilidad y justicia deportiva en el futbol.

[...] Los cambios iniciaron con el anuncio del nombramiento de un nuevo Director General: Juan Manuel Herrero.

La experiencia de Herrero en la creación, gestión y resultados de estructuras exitosas, garantiza que logrará sacar partido de las mejores virtudes de la Comisión de Árbitros y al mismo tiempo robustecer y aprovechar de las áreas de oportunidad de las nuevas reformas de la Comisión, cuyos objetivos son lograr:



Transparencia y objetividad.

Desarrollo de la carrera y del sistema arbitral.

Fortalecimiento de comunicación y atención a clubes.

Claridad en las evaluaciones a las y los árbitros.

Definición de indicadores de rendimiento.

Además contará con un Comité de Evaluación Arbitral, integrado por un ex árbitro, un ex futbolista y un ex director técnico, quienes tendrán como responsabilidad principal evaluar y retroalimentar sobre el desempeño de los árbitros luego de cada jornada y entregar este insumo a la Dirección General [...]