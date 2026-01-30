Sanabria RECHAZÓ al América y ELIGIÓ jugar en la MLS con el Real Salt Lake

El mercado de fichajes volvió a sacudir a la Liga MX y a la MLS con una decisión que pocos anticipaban. Juan Manuel Sanabria, uno de los laterales más consistentes del futbol mexicano en los últimos torneos, rechazó al América y a André Jardine para dar un giro inesperado en su carrera: irse a la Major League Soccer. Una elección que no solo impacta a Coapa, sino que confirma el crecimiento del proyecto deportivo en Estados Unidos.

Durante varias ventanas de transferencias, el nombre de Sanabria fue prioridad para el América. Jardine lo conocía bien desde su etapa en Atlético San Luis y lo veía como la pieza ideal para apuntalar una banda que nunca terminó de consolidarse tras el tricampeonato. Sin embargo, el “sí” nunca llegó. Hoy, con su contrato cerca de expirar, el uruguayo tomó otra ruta.

¿Por qué Juan Manuel Sanabria le dijo no al América?

La respuesta va más allá del dinero o del escudo. Sanabria entendió que su carrera necesitaba una plataforma distinta. Aunque el América le ofrecía exposición y títulos, el lateral priorizó un proyecto que le abriera nuevamente la puerta a Europa, un sueño que mantiene intacto desde su paso por Atlético de Madrid y Zaragoza.

De acuerdo con reportes cercanos a la operación, el Real Salt Lake cerró su fichaje por alrededor de 7 millones de dólares, con un contrato de tres años y medio más uno opcional. Un acuerdo que incluye facilidades para un eventual salto al Viejo Continente, algo que terminó inclinando la balanza. En Coapa, la negativa cayó como balde de agua fría, sobre todo porque Jardine insistió por él torneo tras torneo.

Real Salt Lake, MLS y el plan que sedujo a Sanabria

El proyecto deportivo fue clave. Real Salt Lake pertenece a David Blitzer, empresario con participación en Global Football Holdings, un consorcio que administra clubes en Alemania, Portugal, Bélgica y Dinamarca. Para Sanabria, esta red representa una vitrina estratégica: competir en la MLS, crecer en un mercado en expansión y mantener una vía directa hacia Europa.

A sus 25 años, el uruguayo llega con números sólidos: 170 partidos oficiales y ocho goles con Atlético San Luis desde el Apertura 2021. Polivalente, intenso y con recorrido internacional, encaja en una liga que cada vez apuesta más por futbolistas en plenitud, no solo por estrellas veteranas.

Mientras el América vuelve a quedarse con las manos vacías en un fichaje clave, la MLS manda un mensaje contundente: ya no es una liga de paso, sino un destino elegido. Sanabria lo entendió así y tomó una decisión que redefine su carrera… y el tablero del mercado.