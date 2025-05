Figura de Tigres abre las puertas a un campeón del mundo

Tigres se ha caracterizado por tener grandes fichajes en la Liga MX. El equipo felino ha sorprendido a propios y extraños con bombazos internacionales, ahora ante una posible llegada del campeón del mundo, Ángel Correa, el conjunto felino lo ve de buena manera.

“A veces se escuchan nombres pesados, y está padre que todos conozcan Tigres. Ahora estoy muy enfocado en la liguilla de mañana. Quiero volver a salir campeón con Tigres. Lo que venga después, bienvenido. Los grandes jugadores le dan un plus a nuestra liga”, dijo Juan Pablo Vigón en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Resumen: Necaxa 0-0 Tigres | Cuartos de Final de Ida, Clausura 2025

Vigón quiere ser pieza clave

El jugador mexicano espera ser determinante para el equipo dirigido por Guido Pizarro este domingo en el Volcán.

“Si me toca anotar, soy el más feliz. Aparte, si ganamos, mejor. Yo siempre pongo primero que gane el equipo, y después, si anoto, soy doblemente feliz. Pero si no, estaré igual de contento si ganamos. La gente sabe que nos vamos a entregar para buscar la victoria. Estoy muy feliz aquí. El rol que me toque mañana, lo voy a dar al máximo. Voy a dar lo mejor para que gane Tigres. Si Tigres gana, yo gano”, expresó Vigón.

El duelo de este domingo significará una buena prueba para que Guido Pizarro demuestre que es el técnico indicado para el conjunto felino.

“En la relación sigue siendo la misma, con confianza, diálogo, cambió profesionalmente, pero me conocen y saben lo sincero que soy, que puse este equipo por delante. Como me conocen, saben que quiero más al equipo y las decisiones serán en función del equipo”, dijo el DT argentino acerca de su relación con los jugadores, ahora desde esta nueva faceta.

Pizarro volverá a estar en el banquillo para este duelo ante los Rayos.

“De a poco construir un equipo con esos líderes que esta surgiendo. Estoy cerquita, ahí afuera, pero tengo jugadores que quieren tomar ese liderazgo y trataremos de tomarlo desde ahí”, sentenció el estratega de los Tigres.