El equipo que lleva cero puntos tras siete jornadas en el Apertura 2026

Van siete jornada en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y hay un equipo que no ha logrado sumar ni un punto en lo que va del torneo. Registra cero victorias, cero empates, siete derrotas y por consiguiente, cero puntos en la tabla de posiciones.

La mala racha de Juárez

El equipo que no ha logrado tener un buen inicio de torneo es el conjunto de Juárez. Los de la frontera han demostrado un buen estilo de juego pero nos les ha terminado de alcanzar para poder sumar puntos.

Se ubican en el último lugar de la tabla con cero puntos conseguidos hasta el momento, cero victorias, cero empates, 7 derrotas, solo tres goles anotados y 21 goles recibidos. Juárez es la peor defensiva y la peor ofensiva de la competición hasta el momento.

Debido a sus malos resultados, la directiva terminó su contrato con Pedro Caixinha y en su lugar trajó a Gustavo Lema. El entrenador argentino tuvo su primer partido con el equipo y terminó en derrota de 2-0 ante Pachuca.

Se espera que con Lema, el equipo pueda tener mejor desempeño a ladefensiva y pueda sumar sus primeros puntos.

Los siguientes cinco juegos de Juárez

Los próximos cinco juegos de Juárez en el Apertura 2026 quedan son:

