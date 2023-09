¿Dónde ver el Juárez vs Atlas EN VIVO y Gratis en TV Azteca? | Jornada 9 Apertura 2023

Regresa la actividad de la jornada 9 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX con el clásico Viernes Botanero. Los encuentros que se tendrán en esta jornada son: Juárez vs Atlas, Atlético San Luis vs Mazatlán, Puebla vs Pumas, León vs Tijuana, Chivas vs Pachuca, Tigres vs Rayados, Toluca vs América, Cruz Azul vs Querétaro y Santos Laguna vs Necaxa.

Para el viernes, inician las acciones con tres grandes juegos, los cuales son: Juárez vs Atlas, Atlético San Luis vs Mazatlán y Puebla vs Pumas. Pero podrás disfrutar de dos partidos totalmente GRATIS y EN VIVO a través de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¿Dónde ver el Puebla vs Pumas EN VIVO y gratis en TV Azteca? | Jornada 9 Apertura 2023

El primer encuentro es entre Juárez vs Atlas y el segundo es el Puebla vs Pumas. Para el primer juego, el conjunto de Juárez llega en el tercer lugar de la tabla con 15 puntos conseguidos tras ganar cuatro partidos, empatar tres y perder uno. En total, han logrado anotar 16 goles y recibir nueve.

Por otra parte, el conjunto del Atlas llega en el octavo lugar de la tabla con 12 puntos tras haber ganado tres partidos, empatar tres y perder dos. En total ha logrado anotar siete goles y ha recibido cinco.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, los rojinegros han tenido ventaja pues registran tres victorias, un empate y una derrota.

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO Juárez vs Atlas?

El partido lo podrás ver totalmente gratis y en vivo por Azteca Siete, la página web y la app de TV Azteca Deportes. Tendrás el mejor análisis y la mejor narración de: Christian Martinoli, Luis Roberto Alves Zague, David Medrano, Alvaro López Sordo y Maricarmen Lara.

Te puede interesar: La increíble decisión de Cruz Azul para disculparse con su afición