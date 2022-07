Juárez vs Querétaro cobertura EN VIVO | Jornada 3 del Apertura 2022

Los sotaneros de la Liga BBVA MX, los Gallos Blancos del Querétaro, visitan este viernes a los Bravos de FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, una aduana que históricamente se le complica a la escuadra queretana.

En el corto historia entre ambas escuadras, los Gallos Blancos han visitado en cuatro ocasiones la casa de los juarenses. El registro marca, dos derrotas para Querétaro, un empate y una victoria en el “San Benito”. El partido de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 será la quinta visita de los Gallos.

Emiliano Velázquez, futbolista charrúa de 28 años, nuevo refuerzo de los Bravos, fue presentado el martes junto a Carlos Salcedo y sabe que sacar una victoria en casa será importante para que el proyecto de Bravos se consolide en el presente torneo.

“El viernes será la carta de presentación y espero que esté lleno para que sea un gran día. Mi forma de ser, el competir, mi idea es ayudar al equipo a conquistar todo. Tenemos una oportunidad hermosa y debemos de tratar de aprovecharla. Ayudar desde donde me toque para que Juárez sea grande y pueda conquistar lo que sea”, declaró el futbolista uruguayo.

Llegar a Bravos, después del semestre anterior, en el que los fronterizos fueron el último lugar en la tabla general y también en la de cociente, significa un reto importante en la carrera de Velázquez, quien tiene experiencias en las ligas uruguaya, española, portuguesa y brasileña.

“El proyecto me convenció. Me dijeron que iba a ser un gran año, con muchos partidos y eso fue lo que me convenció. Mi objetivo es dejar a Juárez en lo más alto posible. Comenzaron muy bien y nosotros necesita continuar con eso”, señaló Emiliano Velázquez.

Los Bravos de Juárez tienen ‘toque charrúa’

Los Bravos están ubicados en el cuarto lugar de la clasificación general y para Velázquez, tener un plantel con varios futbolistas de Uruguay es importante, para que se adaptación sea más rápida al estilo de juego de la Liga BBVA MX.

“Tener compatriotas acá es más fácil para la adaptación. En cuanto a la competencia con los zagueros que están jugando, pues los conozco bien. Pero la competencia interna nos va a favorecer a todos”, finalizó el zaguero de Bravos.