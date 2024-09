Estrella del Real Madrid se salva de la denuncia después de insultar al árbitro

Jude Bellingham esquivó una denuncia por parte del Comité Técnico de Árbitros después de aparentemente insultar al central durante la victoria del Real Madrid ante el Espanyol. El mediocampista inglés fue captado por las cámaras profiriendo un “eres una mi..a” en su idioma natal después de recibir una tarjeta amarilla en los minutos finales del cotejo.

El árbitro José Luis Munuera Montero no escuchó al jugador de la isla y por ende las palabras del jugador no aparecen en el acta del partido, lo anterior significa que no se puede tomar acción al respecto. No es la primera vez que Bellingham es el protagonista de una situación similar, le ocurrió la temporada pasada cuando aparentemente le dijo “violador” a Mason Greenwood en un partido contra el Getafe.

Aquella denuncia fue archivada porque no se logró acreditar las palabras de Bellingham, quien también pudo haberse referido a su compatriota como ‘Rubbish’ (basura). Se dijo que había sido el Getafe quien hizo presión por obtener un castigo contra el mediocampista del Real Madrid, aunque ellos lo negaron. Solo un tercero, en este caso el Espanyol, podría hacer porque se investigue lo ocurrido este sábado en la capital española.

Los merengues se impusieron a los catalanes por 4-1 a pesar de iniciar el partido abajo después de un autogol de Thibaut Courtois. Las anotaciones corrieron a cargo de Dani Carvajal, Rodrygo, Vinícius y Kylian Mbappé, quien volvió a convertir desde los once pasos después de que Endrick generara la pena máxima con una gran jugada sobre la línea de fondo.

El conjunto de Carlo Ancelotti llegó a 38 partidos consecutivos en liga sin perder, su última derrota fue el 24 de septiembre de 2023 cuando cayeron a manos del Atlético de Madrid 3-1. También en la Champions League mantienen viva una racha de 14 encuentros seguidos sin descalabro.

Próximos partidos del Real Madrid en LaLiga

- Real Madrid vs Alavés, Jornada 7 - martes 24 de septiembre, 13:00 horas (TCM)

- Atlético de Madrid vs Real Madrid, Jornada 8 - domingo 29 de septiembre, 13:00 horas (TCM)

