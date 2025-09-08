deportes
Juega en Corea del Sur y tiene un precio más alto que Santi Gimenez en México

Corea del Sur no es una selección sencilla, el fin de semana venció a Estados Unidos y este martes enfrenta a México y a Santi Gimenez en un amistoso

Foto: Instagram y Canva
Foto: Instagram y Canva
Santi Giménez es el futbolista más caro de la Selección Mexicana.
Selección Azteca
Después de su empate contra Japón, la Selección Mexicana enfrenta este martes a Corea del Sur. El cuadro asiático venció el fin de semana a Estados Unidos. El conjunto de los Tigres de Oriente cuenta con grandes futbolistas en sus filas, por lo que no será un rival sencillo. Si el equipo tricolor puede presumir a Santi Gimenez como el futbolista más caro que tiene en el mercado (30 mde), Corea del Sur tiene a Min-jae Kim. Este futbolista juega en el Bayern Múnich y, según Transfermarkt, está mejor valuado que “El Chaquito”, con 40 mde.

La plantilla completa de Corea del Sur tiene un valor de 121,35 millones de euros. La del equipo tricolor está valuada en 200,70 millones de dólares. En la Fecha FIFA de septiembre, México encara dos partidos amistosos ante equipos asiáticos: El primero fue contra Japón en Oakland. El resultado no fue el esperado, pues igualaron 0-0, perdieron por lesión a Edson Álvarez y expulsaron a César Montes. Ahora, ante una Corea del Sur comandada por Min-jae Kim y Heung-min Son, el cuadro tricolor debe tener precaución sino quiere dejar más dudas de cara al Mundial 2026.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana

Realmente creo que seguimos buscando el funcionamiento del equipo. Tenemos ya una base y estructura, es normal que de repente no hagamos un buen partido porque el rival te incomoda mucho. Espero rescatar lo bueno, que lo hay, y tratar de no cometer errores”, dijo Aguirre al término del duelo ante los nipones.

¿Cuándo se juega el partido entre México y Corea del Sur?

El duelo entre México y Corea del Sur se tiene programado para que se lleve a cabo este martes 9 de septiembre. El duelo arrancará a las 19:00 horas del centro de México y disputará en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. Los partidos lo podrás seguir a través de Azteca Deportes.

Aunque son pocos, ya existen antecedentes entre ambas selecciones. México y Corea del Sur se han enfrentado en 14 oportunidades. El equipo tricolor tiene una buena racha de ocho victorias, dos empates y solamente cuatro derrotas. En Mundiales se han enfrentado en Rusia 2018 y Francia 1998, en ambos sacó la victoria el equipo mexicano. En Juegos Olímpicos, los asiáticos han tomado revancha y han ganado en 1948.

