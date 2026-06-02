CONFIRMADO: Sudáfrica convoca vs México a jugador que alineó INDEBIDAMENTE en las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está próxima por arrancar, el 11 de junio la selección mexicana será la encargada de comenzar con esta fiesta mundialista y será ante Sudáfrica, rival que curiosamente ya hemos encontrado en una previa inauguración de una Copa del Mundo.

Durante las eliminatorias para la Copa del Mundo la selección de Sudáfrica se enfrentó a Lesoto, partido que había terminado con un marcador de 2-0 a favor de los sudafricanos, sin embargo, este no fue el resultado final y lo terminaron perdiendo sobre la mesa con un marcador de 3-0… ¿la razón?, Sudáfrica salió al campo de juego con una alineación indebida por incluir a Teboho Mokoena. Tras esto, la FIFA sancionó a la Federación Sudafricana de Futbol con una multa de 10 mil CHF (Francos Suizos) y además, le dio una fuerte advertencia a Teboho.

El próximo partido de la selección mexicana es ante Sudáfrica y en la convocatoria se puede ver el nombre de el jugador que le en esa noche les costó una derrota. A día de hoy la Federación Sudafricana de Futbol ya pagó la multa que le impuso la FIFA en esa ocasión, por lo que ya es completamente “legal” que veamos a Teboho Mokoena dentro del terreno de juego.

Teboho Mokoena|Instagram / @Teboho Mokoena

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¿Dónde y de qué juega Teboho Mokoena?

Teboho Mokoena es un destacado centrocampista sudafricano de 29 años que actualmente milita en el Mamelodi Sundowns de la Premier Soccer League, además de ser un referente en la selección nacional de Sudáfrica. Dentro del campo, se desempeña principalmente como pivote o mediocentro, destacándose por su inteligencia táctica y su capacidad para actuar como un "playmaker" desde una posición retrasada, controlando el ritmo del juego y facilitando la transición de la defensa hacia el ataque. Su estilo de juego es muy completo y equilibrado; sobresale por su excelente rango de pase, su despliegue físico constante, su rigor en el posicionamiento defensivo y, especialmente, por su peligroso disparo de larga distancia y su precisión en la ejecución de jugadas a balón parado, lo que lo convierte en un líder natural en la medular tanto a nivel de clubes como internacional.

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