NO es en México: los jugadores de Atlas que podrían jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y varios equipos de la Liga BBVA MX tendrán a sus jugadores presentes. Atlas, estará representado en la justa mundialista por su portero Camilo Vargas, quien peleará por la titularidad para defender el arco de Colombia. Néstor Lorenzo, estratega del combinado cafetero, ya presentó la lista de 26 jugadores con la presencia del portero.

El colombiano quiere un contrato por 3 años más, pero la directiva solo le ofrece de un año|@kmilov12

Para sorpresa de todos, el otro nombre que sumaría Atlas y la LIGA BBVA MX en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sería el del joven extremo, Diego González con los colores de Paraguay. A falta de confirmación oficia por parte del estratega Gustavo Alfaro, González aparece en la prelista presentada por la Albirroja a la FIFA.

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La temporada de Camilo Vargas en Atlas, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El portero colombiano completó una gran temporada con el Atlas, contemplando el Apertura 2025 y Clausura 2026, logrando clasificar a los Zorros a la Liguilla. Jugó 33 partidos, recibió 43 goles y mantuvo la valla invicta en 9 ocasiones. Además, fue protagonista atajando 2 tiros desde los doce pasos.

La titularidad de Vargas en la selección cafetera es una incógnita, ya que competirá por el puesto con el histórico portero David Ospina, actualmente en Atlético Nacional y con Álvaro Montero, de gran presente en Vélez Sarfield. Durante sus últimos juegos con Colombia por Eliminatorias, el estratega Néstor Lorenzo confió en Vargas para la custodia de los tres palos, sin embargo en los amistosos que jugó el combinado cafetero vs Croacia y vs Francia, Camilo solamente sumó minutos ante el seleccionado croata.

Los números de González en Atlas, que lo pondrían en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por su parte, el extremo paraguayo cerró un ciclo interesante con el Atlas registrando 2,612 minutos sobre el terreno de juego, consolidándose como una de las piezas fijas en el ataque rojinegro y sumó 5 goles y 5 asistencias en 34 partidos, durante el Apertura 2025 y Clausura 2026. González aparece como una variante para Gustavo Alfaro en el mediocampo pero también en la delantera, por izquierda de acuerdo a lo que pueda plantear el estratega.