¿Juega Lamine Yamal? La alineación confirmada del Barcelona para su debut en UEFA Champions League

Día grande para el FC Barcelona en el que será su debut en la UEFA Champions League 2025-2026. El actual monarca de la Liga de España visitará una de las canchas más emblemáticas de toda Inglaterra; el St. James Park para verse las caras con un renovado Newcastle United.

Lamine Yamal se lesionó el 13 de septiembre pasado según informó a través de redes sociales el Barcelona y quedó descartado para el debut del equipo en el certamen internacional. De hecho, Hansi Flick arremetió contra su similar de la Selección de España; Luis de la Fuente por haber puesto tantos minutos a Yamal en la pasada fecha FIFA.

Posible alineación del FC Barcelona vs Newcastle United

Yamal no estará para jugar el partido en suelo inglés y por ello, el director técnico alemán tendrá que echar mano de lo que tiene en el banquillo. Cabe destacar la presencia de Marcus Rashford en la alineación titular, futbolista inglés que sabe perfectamente lo que es jugar ante el Newcastle United.



Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí y Gerard Martín

Mediocampistas: Pedri González, Frenkie de Jong, Fermín López y Marcus Rashford

Delanteros: Raphinha y Robert Lewandowski

Finalmente, el compromiso será este jueves 18 de septiembre en punto de la 1 de la tarde y recuerda que podrás seguir el marcador online a través de la App de TV Azteca Deportes y la página web aztecadeportes.com.