Los partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup que podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca

Este viernes 26 de julio del 2024, arranca la Leagues Cup, torneo que se jugará en los meses de julio y agosto. Competición en la que van a competir equipos de la Liga BBVA MX y Major League Soccer (MLS).

Son 45 equipos entre las dos ligas los que van a buscar ser campeones del torneo, en la anterior edición, el Inter Miami logró levantar el campeonato. El torneo se va a disputar desde el 26 de julio al 25 de agosto.

Los partidos de fase de grupos que podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca

La fase de grupos comienzan el 26 de julio y culminan el 9 de agosto, se van a disputar un total de 45 juegos para definir a los que avancen a la siguiente fase. Por lo que toda la emoción la podrás vivir totalmente en vivo y gratis por TV Azteca.

Para el primer día de actividad, podrás disfrutar del partido de Austin vs Pumas, que se juega el viernes 26 de julio en la jornada 1 y se disputa en el Estadio Q2 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 27 de julio, podrás ver el New England vs Mazatlán, juego que se disputará en el Estadio Gillette en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. Para el Miércoles 31 de julio, disfrutarás del Tigres vs Puebla en punto de las 19:30 horas correspondiente a la jornada 2 en el Estadio Shell Energy.

Por último, el 1 de agosto disfrutarás del Real Salt Lake vs Atlas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio American First Field.

