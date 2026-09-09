Juegos de HOY miércoles 9 de septiembre de la UEFA Champions League 2026 de la fase de liga

La acción de la UEFA Champions League continua este miércoles 9 de septiembre con seis encuentros. Luego de un martes vibrante de emociones, la élite europea salta a la cancha con duelos que prometen sacar chispas desde el silbatazo inicial.

Agenda completa de los partidos de este miércoles 9 de septiembre UEFA Champions League

Barcelona vs Feyenoord | Camp Nou | 10:45 horas

Stuttgart vs Viking | MNPArena | 10:45 horas

Liverpool vs Atlético de Madrid | Anfield | 13.00 horas

Napoli vs Arsenal | Diego Armando Maradona | 13:00 horas

PSG vs Slovan Bratislava | Parque de los Príncipes | 13:00 horas

Sporting CP vs Galatasaray | Estadio José Alvalade | 13:00 horas

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Los partidos más destacados de este miércoles 9 de septiembre