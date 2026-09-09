Juegos de HOY miércoles 9 de septiembre de la UEFA Champions League 2026 de la fase de liga
La acción de la UEFA Champions League continua este miércoles 9 de septiembre con seis encuentros que comenzará con el partido entre Barcelona y Feyenoord
La acción de la UEFA Champions League continua este miércoles 9 de septiembre con seis encuentros. Luego de un martes vibrante de emociones, la élite europea salta a la cancha con duelos que prometen sacar chispas desde el silbatazo inicial.
Agenda completa de los partidos de este miércoles 9 de septiembre UEFA Champions League
- Barcelona vs Feyenoord | Camp Nou | 10:45 horas
- Stuttgart vs Viking | MNPArena | 10:45 horas
- Liverpool vs Atlético de Madrid | Anfield | 13.00 horas
- Napoli vs Arsenal | Diego Armando Maradona | 13:00 horas
- PSG vs Slovan Bratislava | Parque de los Príncipes | 13:00 horas
- Sporting CP vs Galatasaray | Estadio José Alvalade | 13:00 horas
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Los partidos más destacados de este miércoles 9 de septiembre
- Batalla táctica en Anfield: El choque entre Liverpool y Atlético de Madrid acapara todas las miradas a las 13:00 horas. Un choque de filosofías puras donde la intensidad del conjunto red chocará de frente contra el muro defensivo y la garra táctica del cuadro colchonero.
- Guerra estratégica en Nápoles: A la misma hora, el Estadio Diego Armando Maradona será testigo del electrizante duelo entre el Napoli y el Arsenal. Los italianos buscarán ahogar la salida londinense apoyados por su ferviente afición, mientras que los Gunners intentarán imponer la velocidad y la contundencia de sus atacantes.
- La aplanadora blaugrana: La jornada arranca temprano a las 10:45 horas con el debut del Barcelona en el Camp Nou frente al Feyenoord. La escuadra catalana saldrá a consolidar su temible paso goleador, mientras que el club neerlandés apelará a la disciplina táctica para intentar dar la gran campanada en territorio español.