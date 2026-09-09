La MILLONARIA fortuna que América, Pumas o Cruz Azul tendrían que pagar por Santiago Homenchenko

Este fin de semana se llevará a cabo el auténtico Clásico Joven del futbol mexicano entre el Cruz Azul y el Club América, un duelo que detiene las miradas y que enfrentará a dos equipos que han sido campeones de la Liga BBVA MX en el pasado reciente.

cruz azul

Sin embargo, este juego también involucra a dos equipos que, de cierta forma, podrían pelearse el fichaje de un elemento de cara a la siguiente temporada. Ante ello, no está de más que conozcas cuánto tendrían que pagar clubes como América, Cruz Azul o Pumas por Santiago Homenchenko.

¿Cuánto tendrían que pagar América, Cruz Azul o Pumas por Homenchenko?

Santiago Homenchenko es, sin duda, el jugador más importante que los Gallos Blancos del Querétaro tienen en la actualidad. De hecho, el futbolista recientemente fue convocado por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA con la Selección de Uruguay, lo cual habla del impacto del jugador a nivel internacional.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Les gustaría que el América vaya por Santiago Homenchenko?🦅 pic.twitter.com/WSvQ0tJ14j — Roberto Haz (@tudimebeto) September 7, 2026

Tras algunas temporadas en donde ha sobresalido, Homenchenko ha comenzado a llamar la atención de varios clubes de la Liga BBVA MX y uno de los más interesados sería el América, pues entiende que el uruguayo puede jugar como central y mediocampista de contención.

Dicho lo anterior, y de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el Club América tendría que pagar alrededor de 4 millones de dólares por el fichaje del futbolista de Querétaro, cantidad que podría aumentar si es que el charrúa continúa con el gran nivel mostrado hasta ahora.

¿Quién sería el sacrificado en el XI del América con la llegada de Homenchenko?

Si Santiago Homenchenko termina por llegar al Club América en este mercado de fichajes o el otro, y considerando que puede jugar como central o contención, entonces los jugadores que correrían riesgo en el XI del América serían Alan Cervantes o, bien, Ramón Juárez.