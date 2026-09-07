Chivas recibe MILLONARIA oferta de un histórico de Europa por Piojo Alvarado

En pleno septiembre el mercado de fichajes continúa moviéndose y las Chivas de Guadalajara recibieron una oferta millonaria por los servicios de Roberto 'Piojo' Alvarado por parte del Spartak de Moscú; sin embargo, el Rebaño Sagrado prefirió ignorar ante la importancia del futbolista para el esquema ofensivo del equipo dirigido por Gabriel Milito.

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Chivas rechaza millonaria oferta del Spartak de Moscú por Piojo Alvarado

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el Spartak de Moscú, uno de los equipos más ganadores de la Premier League de Rusia, ofreció 15 millones de dólares por hacerse de los servicios del Piojo Alvarado.

Sin embargo, pese a la jugosa propuesta económica, el Guadalajara rechazó la oferta ante la indisponibilidad de desprenderse de una de sus figuras y de uno de sus jugadores más importantes del conjunto Rojiblanco.

Y es que el Rebaño Sagrado tiene un proyecto definido de la mano de Milito que buscan consolidar y Alvarado es una de las piezas fundamentales para este esquema, además de que el Guadalajara ya dejó salir a su goleador Hormiga González, por lo que dejar ir a otra de sus figuras sería un riesgo.

Roberto “Piojo” Alvarado es quien ha sacado la casta en los últimos partidos del Guadalajara, ya que ha marcado 3 goles en los últimos 4 partidos.|Chivas

En lo que va del Apertura 2026, Alvarado a disputado un total de 630 minutos en seis partidos y en los que ha conseguido marcar cuatro goles.

Cabe señalar que en caso de que Alvarado y las Chivas hubieran aceptado la oferta, el mexicano se habría marchado a una liga europea que no tiene acceso a competiciones continentales debido a las sanciones impuestas al gobierno ruso por parte de la UEFA por su conflicto bélico contra Ucrania.

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