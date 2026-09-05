¡54 partidos congelado! El mexicano que ve la luz al final del túnel tras su grave lesión en la Champions League

El mexicano Rodrigo Huescas tuvo un duro golpe en su camino en el futbol europeo, pero la luz finalmente comienza a brillar. El canterano de La Máquina acumula la friolera cantidad de 54 partidos consecutivos sin tener minutos con la camiseta del FC Copenhague, una cifra dolorosa que refleja el calvario vivido tras la grave lesión que sufrió en el momento más prometedor de su carrera en el Viejo Continente.

La jugada fatal que cambió el destino de Rodrigo Huescas

El 1 de octubre de 2025 es la fecha trágica donde comenzó su penoso camino. En pleno escenario de la UEFA Champions League, durante un electrizante choque frente al FK Qarabağ, Rodrigo Huescas sufrió un impacto desgarrador en la rodilla derecha. El diagnóstico médico cayó como balde de agua fría: rotura del ligamento cruzado anterior. La gravedad de la lesión requirió pasar de inmediato por el quirófano y emprender un tortuoso proceso de rehabilitación que está a nada de cumplir un año de duración.

El costo personal para el zaguero mexicano fue devastador. Debido al largo tiempo en la enfermería, Huescas quedó completamente marginado del proceso con la Selección Mexicana, perdiendo de manera definitiva la oportunidad de pelear por un lugar en la convocatoria final para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en casa.

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¿Cuándo será el esperado retorno de Rodrigo Huescas a las canchas?

Afortunadamente para el futbolista de 22 años, el alta médica está a la vuelta de la esquina y se contempla que pueda saltar nuevamente al césped durante este mismo mes de septiembre. Sin embargo, en el seno del conjunto danés no quieren dar ni un solo paso en falso.

El cuerpo técnico del Copenhague ha diseñado un plan de reincorporación sumamente cauteloso:

Regreso escalonado: Iniciará sumando minutos de manera gradual saliendo desde el banquillo de suplentes.

Iniciará sumando minutos de manera gradual saliendo desde el banquillo de suplentes. Prioridad física: La meta principal es que recupere el ritmo competitivo en la Superliga danesa sin comprometer en absoluto la articulación de la rodilla derecha.

¡El regreso está muy cerca! Rodrigo Huescas vuelve y busca reencontrarse con su mejor versión futbolística en las canchas de Europa.

