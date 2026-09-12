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Fútbol

Los juegos de la LIGA BBVA MX Femenil de HOY sábado 12 de septiembre de la Jornada 7

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, este sábado dos partidos son los que se colocan en cartelera; los reflectores se los llevan Chivas y Rayadas que inclusive podrían el partido de toda la fecha.

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Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

La Liga MX Femenil presenta en este juego de Jornada 7 un par de encuentros que llaman la atención, especialmente el que tendrán dos contendientes como son el cuadro de Chivas y las Rayadas, que quieren sumar unidades este choque. Además en la frontera Juárez y Necaxa completan las actividades de esta fecha.

Ahora mismo, a falta de partidos por celebrarse, el equipo líder en el grupo 1 es Tigres con 18 unidades y lleva paso perfecto con seis ganados en ese número de partidos.

Luego está en el Grupo 2, América también en la cima con 18 unidades y como una aplanadora con 30 goles a favor y solo tres en contra, es decir anotan casi 5.5 goles por partido.

Esta jornada podría dar algunos movimientos pero no sucederá en la cima donde están claros los mejores equipos.

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Chivas vs Rayadas partido 12 de septiembre Liga MX Femenil

  • Estadio: Estadio Akron
  • Horario: 17:07 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Fecha: Sábado 12 de septiembre

Chivas ante Rayados, destaca como uno de los partidos más atractivos de la Jornada 7, arribando las dos escuadras en destacados momentos y son considerados contendientes al título.

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Las Chivas vienen de ganar el Clásico Tapatío ante Atlas por un contundente 4-0, lo que les dio un impulso anímico importante.
Por su parte, Rayadas marchan segundas de grupo con 15 puntos, gracias a cinco victorias; tuvieron una derrota.

FC Juárez vs Necaxa partido 12 de septiembre Liga MX Femenil

  • Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Horario: 19:10 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Fecha: Sábado 12 de septiembre

Las Bravas de Juárez llegan a este encuentro en un momento óptimo. Acumulan cuatro triunfos consecutivos y una derrota. En el otro extremo, Necaxa atraviesan un mal torneo con seis derrotas en seis partidos. Es el equipo que de las 18 franquicias no han sumado.

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