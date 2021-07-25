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Australia bate récord mundial y olímpico en 4x100 estilo libre femenil

El equipo de Australia conformado por Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon y Cate Campbell detuvo el reloj en un tiempo de 3:29.69.

Equipo Femenil de Austalia en Natación
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Cayó un nuevo récord en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El equipo femenil de natación de Australia, batió la marca mundial y olímpica en la prueba de estilo libre 4x100 deteniendo el cronómetro en 3:29.69.

El equipo conformado por Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon y Cate Campbell, rompió por cuarta ocasión consecutiva el récord mundial en dicha prueba, lo que también supuso un récord olímpico.

Las marcas anteriores ya les pertenecía. El récord mundial era de 3:30.05, mientras que el olímpico impuesto en los Juegos de Río 2016 era de 3:30.65.

El tiempo mundial lo habían venido superando desde los Juegos de la Mancomunidad de 2014, después bajaron el reloj en la justa veraniega de 2016 y posteriormente, lo batieron de nueva cuenta en los Juegos de la Mancomunidad de 2018.

Con esto, Australia consiguió su primera presea de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en los que ya registran 3 metales en el medallero. El podio lo completaron Canadá en el segundo puesto con un tiempo de 3:32.78 y Estados Unidos en tercero deteniendo el cronómetro en 3:32.81.

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Australia es potencia en Natación

Durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Australia registra una medalla de oro, una plata y un bronce. La Delegación ha obtenido los tres metales en la disciplina de natación.

Los relevos 4x100 estilo libre femenil otorgaron el oro, los 400m estilo libre masculino la plata y los 400m estilos individual masculino el bronce.

Emma McKeon, integrante del equipo de Australia, competirá de manera individual en la final de 100m mariposa, la cual se llevará a cabo el 25 de julio a las 20:30 horas en el Centro Acuático de Tokyo.

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