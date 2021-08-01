Horario y dónde ver la final varonil de 100 metros planos | Tokyo 2020

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la prueba madre del atletismo, en la categoría varonil: los 100 metros planos, será este domingo 1º de agosto a las 21:50 horas, tiempo local, y a las 07:50 a.m., en el centro de la República Mexicana. La final la podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes; junto con muchas disciplinas olímpicas más.

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¿Cuál es el récord olímpico de 100 metros planos?

Usain Bolt ha sido el atleta que ha registrado el menor tiempo en la prueba de los 100 metros planos en unos Juegos Olímpicos: 9.63 segundos; la marca fue en Londres 2012. El récord olímpico también es obra del velocista jamaicano con 9.58 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín 2009.

Yohan Blake: el favorito para los 100 metros en Tokyo 2020

El velocista jamaicano de 31 años de edad, estará en las semifinales de la prueba de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Luego de compartir escenario con Usain Bolt, tras su ausencia, Yohan Blake ahora es el favorito para la medalla de oro. En su palmarés suma cuatro preseas olímpicas: dos de oro y dos de plata.

Usain Bolt: el histórico velocista de Jamaica

Usain Bolt, corredor jamaicano, tiene los récords mundiales y olímpicos de los 100 y 200 metros; además, durante tres Juegos Olímpicos consecutivos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, obtuvo ocho medallas de oro en su especialidad y en los relevos de 4x100 metros.

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¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

Los 339 eventos de las 50 disciplinas y los 33 eventos podrás disfrutarlos a través de TV Azteca Deportes. Durante la competencia olímpica, a través de Azteca 7, serán transmitidas competencias totalmente en vivo. Los horarios en los que pueden sintonizarse las disciplinas en tiempo real es de 01:00 a 02:30, de 06:00 a 07:00 y de 20:30 a 22:00.