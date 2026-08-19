OFICIAL: Los juegos que le restan al América en agosto del 2026; calendario completo

Las Águilas del América lucen como un equipo desafiante este Apertura 2026 de la Liga MX, colocándose en la cima con 10 puntos tras lograr tres victorias y un empate en el certamen, siendo ademas junto a Tijuana los dos únicos invictos cuando todo se encamina a la Jornada 5.

Las Águilas, en este nuevo ciclo con Guillermo Almada no dudan en seguir pasando por encima de sus rivales, y observan el calendario del mes de agosto, con los rivales que se encontrarán en su camino.

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Lo que se avecina para América en el mes de agosto

En esta Jornada 5, el Ame se enfrentará a Bravos de Juárez en su visita al Olímpico Benito Juárez, cotejo que en el papel y en el pronóstico parecen ser favoritos.

Luego, el sábado 29 de agosto en el Estadio Azteca, América recibirá a Puebla en duelo de la Jornada 6 que será otra prueba para Almada y sus muchachos.

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Los partidos del América y los resultados en el Apertura 2026

América, en la Jornada 1 venció por la mínima a Querétaro el 18 de julio del 2026. En la Jornada 2 ante Atlante empataron a un gol en el Estadio Azteca jugando administrativamente como visitantes.

Luego en la fecha 3 apalearon a Santos en casa y en la última jornada, que también jugaron en casa, midieron fuerzas ante el conjunto de San Luis al cual le encajaron también tres goles.

América es el equipo con mejor diferencia de goles con 7, empatado en ese sector con Rayados.

En el apartado de goleo, América no tiene ubicado a algún jugador en la lucha, pero destaca por otro lado que tiene en sus ocho goles a ocho diferentes jugadores, lo que significaría que todos se están encontrando con el arco rival.

Así Cárdenas, Brian Rodríguez, Óscar Perea, Diego Arriaga, Cristian Borja, Isaías Violante y Raphael Veiga, así como Henry Martín, han anotado gol.