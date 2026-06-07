Mientras André Jardine ganaba 1,7 millones en el América, el salario de Guillermo Almada

André Jardine ya no es entrenador del Club América, luego de haber consumado una serie de resultados irregulares durante el primer semestre del año. La directiva llegó a un acuerdo con el técnico para culminar su contrato de forma anticipada, ya que ambos consideraron que era hora de un cambio de aires en los banquillos azulcremas. De esta manera, el brasileño dejará uno de los salarios más elevados del futbol mexicano.

Diversos reportes locales señalan que Jardine recibía 1,7 millones de dólares por temporada en el América. Esta cifra equivale a poco más de 29 millones de pesos anuales, consolidándose como uno de los técnicos con mejor salario en toda la Liga BBVA MX antes de su salida de Coapa. Pese a estos números, el brasileño se encuentra por debajo del sueldo que recibiría Guillermo Almada, principal candidato a reemplazarlo.

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El salario que América le ofrecería a Guillermo Almada

El nuevo proyecto de las Águilas parece estar definido desde hace varias semanas. Y es que tras la salida de Jardine, la directiva se movió rápido para tratar de concretar el fichaje de Guillermo Almada para que tome las riendas del primer equipo. Si bien es cierto que su llegada todavía no fue anunciada, todos los caminos apuntan a que será el próximo DT del América y, como si fuera poco, ganará más que el brasileño.

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Distintas fuentes señalan que la cúpula directiva de las Águilas estaría dispuesta a ofrecerle un contrato millonario al técnico uruguayo. Resulta que Almada podría llegar a ganar hasta 2,5 millones de dólares anuales en el combinado azulcrema, cifra que equivale a unos 43 millones de pesos. En este contexto, el contrato del charrúa sería aún más grande que lo que supo recibir Jardine durante los últimos años con una diferencia de 14 millones de pesos.

El rendimiento reciente de Almada como técnico

Almada cerró la temporada 2025/26 dirigiendo al Real Oviedo en LaLiga, pero no logró evitar el descenso del equipo a Segunda División. El entrenador uruguayo no siguió en el club asturiano tras consumarse la pérdida de categoría y su registro fue de apenas cuatro triunfos en 21 partidos.

La recta final del Oviedo fue especialmente dura. El equipo español cerró sus últimos resultados con derrotas ante Mallorca 3-0, Alavés 1-0 y Real Madrid 2-0. Además, en sus últimos 10 partidos, el conjunto asturiano tuvo una racha de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Uno de los problemas más señalados durante su etapa fue la dificultad para sostener ventajas. Infobae, con información de EFE, apuntó en marzo que el Oviedo de Almada se había puesto por delante en 7 de sus primeros 11 partidos, pero solo había podido ganar uno de ellos.

