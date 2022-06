Conoce los juegos anunciados en el Summer Game Fest 2022

Este jueves 9 de junio tuvo lugar el Summer Game Fest. El evento que reúne a varias desarrolladoras de la industria de los videojuegos, y en el que se dan adelantos de lo que viene en un futuro.

Dirigido por Geoff Keighley, el stream fue visto por más de medio millón de personas a través de los canales oficiales de The Game Awards, pues la segunda edición del Summer Game Fest fue transmitida a través de YouTube y Twitch.

El evento dio inicio con un título que ya conocíamos. En 2023 llega la nueva entrega de Street Fighter 6, no obstante, el personaje de Guile fue revelado junto a un gameplay de la entrega de Capcom.

Posteriormente, se dieron a conocer los avances de Aliens Dark Descent, juego que se lanzará en 2023, The Callisto Protocol y Call of Duty Modern Warfare 2. El shooter se presenta con una muestra de la jugabilidad extendida que ofrece el nuevo proyecto de Activision, el cual llega el próximo 28 de octubre.

Otro de los títulos que ya tiene fecha confirmada es Fall Guys. El juego de plataformas llega de forma gratuita a todas las consolas el próximo 21 de junio.

Por su parte, Midnight Fight Express tiene su fecha de lanzamiento para el 23 de agosto. Un juego distribuido por Humble Games estilo brawler que combina las artes marciales y disparos.

Este año también llega una versión renovada de The Last of Us. El próximo 2 de septiembre llega de forma exclusiva a PlayStation 5 con gráficos mejorados.

Posteriormente, Gotham Knights hará su debut el 25 de octubre del presente año y también mostró un avance del juego desarrollado por Warner Bros Games.

Otros juegos anunciados en el Summer Game Fest

Flashback 2, Witchfire, Fort Solis, Routine, Outsiders Worldslayer, Stormgate, Highwater, American Arcadia, Goat Simulator 3, Marvel Midnights Suns, Cuphead The Delicious Last Course, Neon White , Warframe The Duviri Paradox, Zenless Zone Zero, TMNT, Super People, HumanKind, One Piece Odyssey, Metal Hellsinger, The Quarry, Nightingale, SaintsRow Boss Factory, Darktide y Layers of Fears.



Los juegos que llegan a Nintendo Switch



A pesar de que Nintendo no fue confirmado como invitado al Summer Game Fest, se repasaron los títulos que llegarán a la consola híbrida como Splatoon 3, Monster Hunter, Cuphead: The Delicious Last Course, Capcom Fighting Collection y Xenoblade Chronicles 3. Cabe señalar, que el próximo 10 de junio es el debut de Mario Strikers Battle League.

