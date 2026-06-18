Los juegos que transmitirá GRATIS TV Azteca HOY jueves 18 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este jueves 18 de junio, la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre salta de nueva cuenta a la cancha en busca de amarrar su boleto a la siguiente ronda en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y la buena noticia para la afición es que el partido más esperado de la jornada se podrá disfrutar completamente GRATIS y EN VIVO a través de las pantallas de TV Azteca.

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Inglaterra 4-2 Croacia | Resumen y goles de un partidazo lleno de emociones

El consorcio del Ajusco desplegará a su equipo estelar de narradores y analistas para llevar hasta los hogares mexicanos toda la emoción del vibrante choque entre México y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

Luego de un debut soñado donde el conjunto azteca se impuso con autoridad 2-0 ante Sudáfrica, la localía vuelve a jugar a favor del cuadro azteca. El escenario para esta batalla será el imponente Estadio de Guadalajara, una de las sedes mundialistas más modernas del país, la cual lucirá un lleno absoluto para cobijar al equipo nacional.

El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Sin embargo, la transmisión de TV Azteca arrancará desde las 18:30 horas con una completa antesala que incluirá el análisis táctico, color desde las tribunas y las alineaciones confirmadas.

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¿Cómo sintonizar el partido completamente gratis?

Fiel a su tradición mundialista, TV Azteca ofrecerá múltiples alternativas digitales y televisivas para que ningún fanático se quede sin ver el encuentro, todas ellas sin costo alguno:

Televisión abierta: Canal 7 (Azteca 7), disponible en alta definición en todo el territorio nacional.

Canal 7 (Azteca 7), disponible en alta definición en todo el territorio nacional. Plataformas digitales: A través del sitio web oficial de Azteca Deportes y su aplicación móvil oficial (disponible para iOS y Android).

La escuadra surcoreana viene motivada tras remontar y vencer 2-1 a Chequia en su presentación, por lo que el liderato del sector estará en juego sobre el césped tapatío. Sintoniza la señal con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y compañía a las 6:30 de la noche y apoya a México en este paso trascendental rumbo a la gloria mundialista.

