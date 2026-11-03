Juegos de la Champions League HOY martes 3 de noviembre; partidos destacados de la Jornada 4

Este martes 3 de noviembre comienza la Jornada 4 de la UEFA Champions League con nueve encuentros donde destacan los duelos entre Barcelona vs Aston Villa, Atletico de Madrid vs Bayern Munich, Manchester United vs Roma y Villarreal vs PSG.

Barcelona vs Aston Villa | Estadio Camp Nou | 14:00 horas

El Aston Villa pone en juego su racha de victorias del 100 % en la UEFA Champions League esta temporada ante un Barcelona que es uno de los candidatos en ganar el torneo aunque quedó en entredicho en la última jornada al caer por 4-2 ante PSG.

El conjunto azulgrana afronta su intento de ampliar una impresionante racha de diez triunfos en sus últimos 12 partidos de la fase de liga de la Champions.

Atletico de Madrid vs Bayern Munich | Estadio Metropolitano | 14:00 horas

El conjunto de Diego Simeone llega tras mantener una racha de nueve partidos invicto (8V, 1E), aunque su paso europeo registra altibajos (1V, 1E, 1D) debido a una fragilidad defensiva inusual en la era del técnico argentino: solo ha dejado su portería imbatida en 12 de sus últimos 65 juegos de Champions League.

Por su parte, el Bayern busca consolidar su liderato tras igualar en el Der Klassiker. Pese a la ausencia de Vincent Kompany, los bávaros presumen un poderoso ataque con 11 goles en tres partidos, arma clave para contrarrestar sus propias dudas defensivas a domicilio.

Manchester United vs AS Roma | Estadio Old Trafford | 14:00 horas

Los Red Devils, dirigidos por Carrick, viven una pesadilla: suman nueve partidos sin ganar (E3, D6) tras caer ante Chelsea y ocupan la 17.ª plaza en la Premier League, además de acumular siete derrotas en sus últimos diez duelos europeos. Su único bálsamo es su fortín local, donde encadenan siete triunfos continentales seguidos.

En la vereda opuesta, la Roma de Gian Piero Gasperini vuela alta: vapuleó 5-2 al Udinese y arrastra 17 jornadas invicta en la Serie A. Aunque arrastra una pésima racha a domicilio en la fase principal de la Champions, buscará aprovechar la crisis inglesa.

Villarreal vs PSG | Estadio de la Cerámica | 14:00 horas

El Submarino Amarillo busca levantarse tras una dolorosa caída 4-3 ante Liverpool, arrastrando una racha de 11 derrotas en sus últimos 13 duelos europeos. Su fortaleza recae en hacerse fuerte en casa tras vencer al Napoli en la segunda fecha, aunque solo ha ganado dos de seis partidos oficiales como local.

En contraste, el PSG llega lanzado con nueve victorias al hilo y 30 goles a favor, estando a un partido de igualar el récord de imbatibilidad para un club francés (13 juegos invicto). Sin embargo, el vigente campeón no debe confiarse tras sus bajones del curso pasado.

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