“Una jugada desgraciada": Nicolás Larcamón sobre lesión de Ferrareis

Para Puebla, la derrota ante Chivas , fue mucho más allá que solo perder los puntos en la búsqueda de afianzar la reclasificación. También llegó la grave lesión de Gustavo Ferrareis y debido a esa situación, Nicolás Larcamón, entrenador del club poblano, hizo referencia a la identidad de la institución, asegurando que esto solo es un difícil paso a superar.

“Es una lesión que termina siendo un golpe más dentro de lo que es el camino que hemos estado en este torneo. Una jugada desgraciada que no debía de hacer una lesión tan grave, esto es así. Lo hablamos en el vestuario, por el club, por los colores, por nuestra gente, por nuestras aspiraciones tenemos que entender que este cuesta arriba, no podemos permitirnos no sostener el espíritu y la identidad que nos caracterizó para hacer grandes gestas en noches memorables”, dijo en conferencia Nico Larcamón en tono sentimental.

Puebla buscará asegurar su pase al repechaje

A pesar de la derrota, en la Franja tienen la intención de asegurar su lugar en la reclasificación en los tres partidos restantes que tendrán en casa, aunque sea ante rivales como Tigres, Pumas y America.

“Nos quedan partidos contra rivales que nos van a plantar cara. Nuestra misión es clasificar al repechaje. Hacer lo que sabemos hacer, competir en instancias definitivas”, añadió el timonel poblano.

En cuanto a la derrota ante el Rebaño, Nico lamentó que tuvieran la desconcentración que le dio a Alexis Vega la anotación del triunfo. Con esto puebla tiene nueve partidos sin ganar y podría caer algunas posiciones hacia la parte media-baja de la tabla.

“La verdad que lamento esa jugada con la cual les permitimos una jugada profunda. En el primer tiempo tuvimos situaciones favorables que no concretamos. Para mí (Chivas) es uno de los mejores planteles de la liga. El margen de error era mínima, no pudimos mantener el arco en cero, haber puntuado en esta cancha era muy importante”, dijo Larcamón.

