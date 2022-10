El jugador del América que estaría a un paso de Bravos de Juárez

Con la eliminación a manos de Toluca en los Cuartos de Final de la Liga MX, el América estaría reestructurando el plantel para encarar la siguiente temporada, Fernando ‘Tano’ Ortíz buscaría incorporar algunos elementos con la finalidad de mantener la misma consistencia y alcanzar el título del Clausura 2023, sin embargo, el estratega también buscaría la salida de dos elementos del club.

Uno de los futbolistas con los que no contaría el Tano para el América es: Miguel Layún, el lateral no tuvo mucha participación y estaría en conversaciones para recalar en la MLS, por lo que se sumaría a la legión mexicana que milita en la liga de los Estados Unidos.

Futbolista del América que estaría cerca de llegar a FC Juárez

Jurgen Damm es el segundo futbolista que no entraría en los planes del cuerpo técnico del América para la siguiente temporada, por lo que Hernán Cristante consideraría incluirlo en su plantilla para su nuevo proyecto deportivo con los Bravos de Juárez de cara al Clausura 2023.

El futbolista de 30 años no logró ser consistente para su equipo en el torneo pasado, América fue el mejor equipo de la temporada sumando 38 unidades y marcó la misma cantidad de goles en el torneo, 38. Las oportunidades fueron escasas para Jurgen Damm y el nivel interno muy bueno para poder hacerse de un lugar.

El rendimiento de Jurgen Damm a la ofensiva con el América no ha sido nada nuevo, pues no marca un gol en la Liga MX desde la temporada 2017-2018 cuando vestía la camiseta de los Tigres de la UNAL; el delantero mexicano tampoco logró marcar un gol en su paso por la MLS con el Atlanta United; para esta temporada su suerte con el gol no fue distinta por lo que tendría los días contados como futbolista del club de Coapa.