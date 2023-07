Jugador del América admite interés de club europeo en sus servicios

Las Águilas del América partieron rumbo a los Estados Unidos para su primer partido de Leagues Cup; en el aeropuerto un jugador del América habló sobre su posible salida a Europa y en qué etapa va la negociación.

Néstor Araujo es uno de los jugadores importantes de las Águilas del América de cara a la Leagues Cup y el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, sin embargo en las últimas semanas habían surgido rumores de una posible salida rumbo al futbol de europa, la cual sería la segunda etapa del zaguero mexicano en el viejo continente tras haber formado parte del Celta de Vigo de España durante cuatro años.

Araujo no escondió el interés del AEK Atenas

En la salida del América rumbo a los Estados Unidos de cara a su primer partido de la Leagues Cup contra el St. Louis City SC de la MLS, el nacido en Guadalajara admitió que está abierta la opción de llegar al futbol de Grecia, de manera específica al AEK Atenas, donde se encontraría con los mexicanos Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, con quienes ha compartido el terreno de juego en la selección mexicana, además del estratega argentino con experiencia en el futbol azteca, Matías Almeyda.

“Si hubo un acercamiento (AEK Atenas), yo se lo dejé en manos de la gente que es del club y los que me ayudan, ahí sigue, aún no se cierra nada, yo estoy feliz y contento acá, no quiero pensar en otras cosas, yo quiero concentrarme en América y si pasa algo se decidirá”, mencionó Néstor Araujo sobre su posible salida al balompié griego, la cual sería su segunda expedición en tierras europeas.

Dentro de las Águilas tienen el compromiso de llevarse la Leagues Cup, ya que ellos consideran que todo partido o torneo que disputen tiene terminar a favor de los Azulcremas, aunado a que son la plantilla más cara de los 47 equipos que disputan el torneo entre México, Canadá y los Estados Unidos.

“El equipo está comprometido en jugarlo con la seriedad que merece, estamos con intención de dar lo mejor de nosotros, queremos ganarlo. Todos han metido mucha seriedad, nosotros no vamos a ser la excepción”, confesó de manera contundente Araujo sobre el objetivo establecido por los de Coapa.