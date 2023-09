Jugador del Atlas es suspendido 4 años por dar positivo en doping

Malas noticias para el Atlas. A principios de este 2023, los rojinegros tomaron la decisión de separar a uno de sus futbolistas por dar positivo en doping, tras unos exámenes protocolarios de la Liga BBVA MX. Ante la situación el jugador espero la resolución de la Agencia Mundial Antidopaje.

Edyairth Ortega, canterano de los Zorros, ya recibió el veredicto de la WADA y el castigo será severo. Serán cuatro años los que el deportista esté alejado de las canchas o de cualquier equipo que este en una liga afiliada a la FIFA.

Edyairth Ortega fue separado del Atlas a principios de 2023

Hasta ahora, el Atlas no he emitido algún comunicado o comentario al respecto —al momento de escribir esta nota—, aunque la realidad es que el jugador ya no formaba parte de los rojinegros, pues desde enero habría sido seperado de la institución. Por esta razón Ortega habia acudido al WADA, pero desafortunadamente eso solo confirmó el positivo que ya había salido.

El último caso que llamó la atención y se robó las primeras planas en el mundo del deporte, fue el de Víctor Guzmán, ahora jugador de las Chivas. En su primera etapa, con Guadalajara no pudo pasar unos exámenes en enero, fue ‘suspendido’ durante seis meses, y después regresó con los Tuzos, para volver a las canchas, pues la segunda prueba habría salido negativa.

Otros ejemplos muy sonados fueron el de Salvador Carmona y Aarón Galindo, quienes durante la Conferencia de 2005 fueron separados de la Selección Mexicana. Ambos se fueron suspendidos un año, aunque lamentablemente, Carmona volvió a dar positivo y la FIFA lo sancionó de por vida.

Y por su puesto el Caso Clembuterol en 2011 donde cinco jugadores fueron separados. Guillermo Ochoa, Antonio Naelson ‘Sinha’, Edgar Dueñas, el ‘Maza’ Rodríguez y Christian Bermúdez; aunque después fueron absueltos ya que la sustancia se encontraba en la carne del país.