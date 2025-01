El jugador de Chivas que podría debutar ante James Rodríguez

Para la jornada 4 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, un futbolista del rebaño podría tener su debut en el León vs Chivas y se enfrentaría a James Rodríguez.

En un encuentro que luce bastante cerrado para las dos escuadras, Óscar García ha decidido convocar a sus mejores futbolistas disponibles. Dentro de la convocatoria, ha sorprendido la aparición del mediocampista Daniel Aguirre, futbolista que llegó al rebaño en el Apertura 2024, no fue tomado en cuenta por el primer equipo, y podría tener su debut ante el León.

Resumen: Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2, Clausura 2025

¿Quién es Daniel Aguirre?

Daniel Aguirre llegó como refuerzo de Chivas para el Apertura 2024. Es mediocampista, tiene 25 años, llegó procedente del LA Galaxy y es un futbolista con buena conducción y asociativo.



Durante el anterior torneo, no tuvo minutos y en este Clausura 2025, realizó el viaje con el equipo para enfrentar al León.

Al ser un encuentro tan cerrado, se espera que Óscar García pueda mandar a sus futbolistas más experimentados, pero al ser doble jornada Daniel podría tener minutos entrando de cambio.

Además, al ser mediocampista, Daniel podría tener la tarea de defender en algunos momentos del juego a James Rodríguez. Todo dependerá de la decisión que tome Óscar para poder



La convocatoria de Óscar García ante León

Óscar no podrá contar con Alán Mozo y Óscar Whalley por lesión. Además, el debut de Alan Pulido no se dará ante León al no poder estar en la convocatoria, por lo que, a los jugadores que terminó convocando fueron:

Porteros: Raúl Rangel y Eduardo García

Defensas: José Castillo, Sepúlveda, Tapias, Rey, Chávez y González.

Mediocampistas: Gutiérrez, Govea, Daniel Aguirre, Beltrán, Romo



Delanteros: Padilla, Alvarado, Cmaberos, Cowell, Brizuela, Teun Wilke, Chicharito y la Hormiga.