Futbolista de Cruz Azul levanta la mano para jugar en la Selección Mexicana

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su partido del fin de semana frente a la Franja del Puebla tras el parón por la fecha FIFA. En la Noria trabajan con la tranquilidad de ser líderes del fútbol mexicano, y el buen paso del conjunto celeste este torneo, incluso algunos futbolistas que viven un gran momento levantan la mano para la selección mexicana en este nuevo proceso que arranca con Javier Aguirre.

“Sobre la Selección Mexicana, primero me importa seguir en este nivel, lo más importante es el equipo, seguir partido a partido. Si me llegan a llamar, será algo muy significante, pero primero es hacer las cosas bien en el club. La verdad que disfruto mucho mi presente esto de tener minutos y la confianza lleva poco, lo que quiero es seguir demostrando en México a Cruz Azul, a la gente a mí mismo lo que puedo hacer y en su momento lo de la selección si estoy haciendo las cosas bien lo demás puede llegar”, mencionó Alexis Gutiérrez en conferencia de prensa.

La importancia de Anselmi en el buen andar de Gutiérrez

Por otro lado, Alexis Gutiérrez destacó la confianza que le ha dado Martín Anselmi y el cuerpo técnico, mismo que le ha ayudado a retomar el buen nivel que lo ha colocado como titular con la Máquina esta temporada.

“Estoy feliz, motivado, por el momento en el que está el equipo y la oportunidad que me está dando Martín Anselmi. Yo siento que he trabajo igual con todos los cuerpos técnicos, ahora Martín me han dando la confianza y yo quiero responder a esa confianza. Estoy feliz y agradecido con la afición por su apoyo”, finalizó Alexis Gutiérrez.

La Máquina regresará a la actividad este viernes cuando visite a la franja del Puebla en el estadio Cuauhtémoc, partido qué podrás disfrutar a través del viernes botanero a las 21:00 hrs en la pantalla de Azteca 7.

