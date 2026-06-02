Jugador de la Liga Expansión MX fue convocado por su selección de Sudamérica y sorprende

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, selecciones de Sudamérica dan sus listas de convocados, como Brasil sorprendiendo con la inclusión de Neymar Jr. Muchas convocatorias tienen particularidades y sorpresas que incluso dejan estupefactos a los más conocedores del futbol. Ahora un jugador de la Liga Expansión MX fue convocado por su país.

Así como Argentina sorprendió dejando afuera al heredero de Lionel Messi, la Federación Boliviana de Futbol sacudió los radares de la Liga Expansión MX al presentar la nómina oficial de futbolistas convocados para encarar la próxima fecha FIFA de amistosos, incluyendo a un elemento que milita en la Segunda División de México: Leonardo Zabala.

Leo Zabala juega en el Cancún FC de la Liga de Expansión MX y enfrentará a México en un partido amistoso.|@leonardo_zabala4

Leonardo Zabala, de la Liga Expansión MX, jugará fue convocado por Bolivia

Resulta que el jugador de Cancún FC, Leonardo Zabala, recibió el voto de confianza por parte del director técnico Óscar Villegas y su cuerpo técnico. El llamado del zaguero central genera un enorme impacto y sorpresa, colocando los reflectores sobre una categoría que habitualmente no aporta jugadores hacia combinados absolutos de Conmebol.

TE PUEDE INTERESAR:



Escocia y Argelia: Los rivales de Bolivia en junio que juegan la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estratega de la escuadra sudamericana diseñó una lista competitiva para hacerle frente a dos compromisos de alta exigencia en el plano internacional. El conjunto boliviano romperá fronteras en junio para medirse ante rivales de jerarquía pertenecientes a la UEFA y a la Confederación Africana de Futbol. Ambos equipos que sí juegan la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con la calendarización oficial de la fecha FIFA, el primer gran compromiso de la escuadra sudamericana será ante el representativo de Escocia el próximo 6 de junio. Posteriormente, la plantilla donde figura Leonardo Zabala medirá fuerzas contra la selección de Argelia el 10 de junio para cerrar las actividades.

El trago amargo de Bolivia en el Repechaje Intercontinental de México

Resulta fundamental recordar que estos duelos amistosos sirven de consolación para la escuadra andina. La selección de Bolivia no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de haber protagonizado una dolorosa eliminación durante el Torneo de Clasificación Intercontinental que se disputó precisamente en territorio mexicano en marzo pasado.

En aquella repesca celebrada en el Estadio Monterrey, el sueño boliviano se desvaneció de forma dramática. Tras haber derrotado inicialmente a Surinam por 2-1 en la semifinal, Bolivia terminó cayendo por el mismo marcador en la gran final ante Irak, perdiendo la última oportunidad de sellar su boleto mundialista.

