El jugador que Martín Anselmi quiere del Cruz Azul para el Porto y ya lo pidió de urgencia

Martín Anselmi no se da por vencido e inviste por un jugador del Cruz Azul pese a que no salió en muy buenos términos del equipo de La Noria y uno de sus deseos es que el Porto pueda contratar al portero Kevin Mier.

Desde que Martín Anselmi se fue de Cruz Azul se comenzó a rumorar que quería a futbolistas que tuvo en La Máquina y los nombres que más sonaron fueron los de los mexicanos Charly Rodríguez y Erik Lira, pero también el del ya mencionado Kevin Mier, pues su deseo es tener una portería segura y eso le demostró el colombiano.

Cuando cada vez sonaba más fuerte la partida de los tres jugadores, la directiva del Cruz Azul de inmediato se dio a la tarea de renovar los contratos, pues estaban a seis meses de terminar, pero de los únicos que al parecer logró firmar fue de Lira y Rodríguez, pero aún no se dice nada de Mier.

Kevin Mier aun no renueva con Cruz Azul

De los último partidos que disputo el cafetalero con el Cruz Azul hay uno que tiene muy moleta a la aficiónalos, ya que después de ser el héroe de toda la serie, por un terrible error ante el América en las semifinales que provocó la remontada de las Águilas y la eliminación de los cementeros del clausura 2025 de la Liga MX.

Aunque aún no es un hecho, diversos medios en Portugal han resaltado las cualidades del portero colombiano y por qué le gusta tanto a Anselmi, pero también se ha rumorado que el entrenador argentino no tiene mucho cheque en blanco, pues los resultados no lo acompañan y tanto aficionados como directiva se cuestionan su continuidad.

En su momento, el timonel sonó muy fuerte para llegar al Monterrey después del despido de Martín Demichelis, pero al final todo fue un rumor y se mantiene dirigiendo en Portugal a la espera de que termine el Mundial de Clubes para conocer sus resultados.